洛阳开始执行！事关洛阳电动自行车和共享单车

昨日，“洛阳人大”微信公众号发布《洛阳市人民代表大会常务委员会关于加强电动自行车和共享单车管理的决定》，并正式公布执行，标志着我市电动自行车和共享单车管理进入了依法管理新阶段。

昨日，“洛阳人大”微信公众号发布《洛阳市人民代表大会常务委员会关于加强电动自行车和共享单车管理的决定》，并正式公布执行，标志着我市电动自行车和共享单车管理进入了依法管理新阶段。具体内容如下：