张玉凤：“生活给了啥，咱就接住啥”

近日，记者来到涧西区江西社区毛巾厂家属院见到张玉凤的时候，她正在熟练地给老伴儿周矿安擦身按摩。

张玉凤为老伴儿按摩

近日，记者来到涧西区江西社区毛巾厂家属院见到张玉凤的时候，她正在熟练地给老伴儿周矿安擦身按摩。在老伴儿偏瘫卧床的7年里，张玉凤的每一天都是这样开始的，直到围着老伴儿把朝阳晨光熬成夜幕微凉。

许多人惊叹她多年的坚韧与辛劳，但她说：“夫妻不就是这样嘛，好的时候在一起，不好的时候更不能离开他。”

独自照顾偏瘫老伴儿7年，她说他仍在身边就是幸福

张玉凤今年69岁，比周矿安小两岁，两人已结婚45年。

“生活给了啥，咱就接住啥，现在我过得也挺好的。”张玉凤云淡风轻地说，在给周矿安擦身按摩后，张玉凤走进厨房打了一碗半流食，坐在床边一口一口地喂老伴儿吃下，不时帮他擦掉从嘴角滴落的食物。虽然这样的日子已经过了7年，但好在老伴儿的病情得到控制。“出门时知道家里有他在等我，进门后还有人能听我说说话，这就是我现在的幸福。”张玉凤说。

擦身、按摩、买菜、做饭、洗衣、打扫……张玉凤每天的时间都被各种生活琐事塞得满满当当。张玉凤说，自2016年周矿安突发脑梗偏瘫卧床后，就完全失去了生活自理能力，吃喝拉撒都在床上，为了不给儿女添麻烦，她一人扛起了照顾老伴儿的重任。

每天独自面对一个偏瘫卧床的病人，对任何人来说，都不是一件容易的事儿。张玉凤坦言，这些年里，她也有过压力很大、快要崩溃的时候，每当此时，她都会安静地一个人躺在沙发上，想一想两人相识、相知、相恋、相守半生的过往，“我得锻炼，得照顾好自己，如果我倒下了他就没希望了”。

“前半生他对我好，后半辈子我照顾他”

在张玉凤看来，好的婚姻里，从来不只有爱情，更有恩情、亲情、战友情。

张玉凤回忆，1970年，她和周矿安前后进入某大厂工作，自她第一眼看到周矿安开始，这个高大帅气的青年就悄无声息地走进了她的心里，并在她的青春岁月中占据着重要位置。但刚开始，她只敢把这份感情默默地放在心里，在那个不兴谈情说爱的年代里，哪怕某一次面对面相遇走过，她和他也不曾说过一句话，能听到的唯有自己怦怦的心跳声。

揣着这样青涩的暗恋，时光一晃过了4年，直到1974年的某一天，在媒人的助攻下，周矿安首次主动跟张玉凤搭上了话并表达了做朋友的意愿。张玉凤红着脸没有说话，但内心早已被幸福填满，原来，自己中意的人也一直关注着自己。就这样，两个年轻人平淡快乐地相处了4年，1978年，他俩走进了婚姻的殿堂。

婚后，周矿安对张玉凤的好一如既往，这常常让张玉凤暗自庆幸：“这人啊，没选错！”张玉凤说，周矿安为人踏实、体贴、周到，若不是后来他生了病，她连家里的钱放在哪里、怎么花都不知道。

“前半生他对我好，后半辈子我照顾他！”张玉凤拉住病床上周矿安的手说，周矿安这辈子过得辛苦，孩子大了，马上就该他享福了，他却没享福的命。同时，她也坚信，如果躺在病床上的人是自己，周矿安只会比她做得更好。

用最朴素的陪伴兑现结婚时的承诺

张玉凤喜欢旅游，有时在朋友圈中看到身边的朋友天南海北地游玩，她也会拿出手机举在周矿安面前故作生气地说：“老周啊，你看看，你要是快快好起来，现在站在这漂亮风景里拍照的人就是我。”

每每此时，周矿安的脸上都会挤出一些表情来，嘴里咿咿呀呀地说着一些什么话。张玉凤说，虽然不知道丈夫在说什么，但她猜测，他也一定很想赶紧好起来，陪她一起去做更多的事，“自他病倒后，我出去买个菜都操心着他，我哪儿也去不了，更是哪儿都不想去，只有在他身边才感到安心”。

关于以后，张玉凤说她不会想太多，只想把老周照顾好，在平凡的日子里，用最朴素的陪伴兑现当初两人喜结连理时“有福同享有难同当”的承诺。(洛报融媒·洛阳网首席记者 王若馨 通讯员 张甜甜 李京京 文/图)