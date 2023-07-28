洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳人力资源服务产业园先行区（核心园）年内“营业”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.30 08:43

　　日前，我市人社部门举办人力资源系列沙龙活动，发布第六届河南招才引智暨洛阳秋季校园巡回招聘活动场次，介绍洛阳首个人力资源服务产业园项目情况。

　　近年来，我市人社部门积极推进人力资源服务产业园项目，对产业园功能定位、要素集聚、产业融合、体制创新等做出部署，明确我市将以建设国家级人力资源服务产业园为目标，以建设市级人力资源服务产业园先行区(核心园)为起点，分步建设特色鲜明的人力资源服务产业园。

　　在市人社部门和洛龙区政府的共同努力下，洛阳首个人力资源服务产业园——洛阳人力资源服务产业园先行区(核心园)将在年内正式“营业”。该园区位于省级高新产业技术开发区内的炎黄科技园，定位打造区域一流、国内领先的国家级人力资源服务产业园，逐步形成产业特色突出、服务功能完善、兼容并包的人力资源服务产业基地。

　　青年人才是城市的潜力、活力和希望所在，把更多青年人才招进来，才能更好为洛阳高质量发展积蓄势能。该产业园建成后，我市人力资源服务机构的发展将从“分散”到“抱团”，洛阳用人单位选择第三方服务将从“盲选”到“精选”。通过人力资源服务机构的聚合，将有效提升我市人力资源产业化、市场化水平，让人才成为招引项目的“金字招牌”。

　　抓好招商引资，人才保障和营商环境必须紧紧跟上。第六届河南招才引智暨洛阳秋季校园巡回招聘活动方案发布后，现场的企业人力资源负责人纷纷点赞洛阳招引工作。“市人社部门每年组织的知名高校校园招聘活动，对我们新材料企业引才很有帮助，此外，人社部门还对我们民营企业给予一定补助，有效减轻民营企业负担。”洛阳兰迪玻璃机器股份有限公司有关负责人方亚辉说。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 周旗 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    健康提醒：立秋后肺很脆弱 养生重在护肺津、防温燥
    健康提醒：立秋后肺很脆弱 养生重在护肺津...
    健康提醒：立秋后肺很脆弱 养生重在护肺津、防温燥
        养生是不少老年人的朋友圈里绕不开的话题。近日，51岁的周女士来电称，她的母亲听邻居说立秋后要润肺，要多...
  • ·喝中药时加糖会影响药效吗
  • ·胸闷心慌不舒适 洛阳一家医院心内科确诊他患了焦虑症
  • ·夏秋交替，小儿腹泻怎么办？
    		•
    生态画卷美 且动且品味
    生态画卷美 且动且品味
    生态画卷美 且动且品味
        正值省十四运会举办期间，我市健身热潮不断。8月15日是首个“全国生态日”，夏秋交替之际，适宜活动、赏景。...
  • ·省运会 体育潮 共赴健身之约吧！
  • · 城市漫游正流行 品读洛城亦相宜
  • ·大美中原景绚烂 千山万水赏不完
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳在全省率先完成县域三级综合医院...
  • 洛阳市召开党纪教育警示大会
  • 徐衣显主持召开市政府第11次常务会议
  • 新增、优化调整！洛阳多个公交站位有变化
  • 偃师区：道路微改造 惠及大民生
  • 海报∣洛阳的这个夏天，TA们最懂！
  • 中航洛阳光电产业园项目加紧收尾 9月...
  • 七连冠！洛阳企业年报工作连续七年排...
  • 洛阳市民政局发布2023年中元节文明祭...
  • 由ETC直接扣除道路停车历史欠费 市民...
    		•
    百姓呼声
    投诉:城市停车平台多扣费且联系不上客服
    地矿双语要求学生提供三甲医院体检报告？
    精彩图片
    生态宜居 美丽洛阳【组...
    省运会社会组广播体操...
    英仙座流星雨惊艳登场...
    洛阳制甲师：复原冰冷...
    精彩热帖

    雨中的牵牛花

    青天河大峡谷景区旅游随拍

    衍秀湖

    秋荷
    /芙蓉不及美人妆
    /洛阳老城采风
    /荷塘晨曲
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605