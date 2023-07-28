洛阳人力资源服务产业园先行区（核心园）年内“营业”

日前，我市人社部门举办人力资源系列沙龙活动，发布第六届河南招才引智暨洛阳秋季校园巡回招聘活动场次，介绍洛阳首个人力资源服务产业园项目情况。

日前，我市人社部门举办人力资源系列沙龙活动，发布第六届河南招才引智暨洛阳秋季校园巡回招聘活动场次，介绍洛阳首个人力资源服务产业园项目情况。

近年来，我市人社部门积极推进人力资源服务产业园项目，对产业园功能定位、要素集聚、产业融合、体制创新等做出部署，明确我市将以建设国家级人力资源服务产业园为目标，以建设市级人力资源服务产业园先行区(核心园)为起点，分步建设特色鲜明的人力资源服务产业园。

在市人社部门和洛龙区政府的共同努力下，洛阳首个人力资源服务产业园——洛阳人力资源服务产业园先行区(核心园)将在年内正式“营业”。该园区位于省级高新产业技术开发区内的炎黄科技园，定位打造区域一流、国内领先的国家级人力资源服务产业园，逐步形成产业特色突出、服务功能完善、兼容并包的人力资源服务产业基地。

青年人才是城市的潜力、活力和希望所在，把更多青年人才招进来，才能更好为洛阳高质量发展积蓄势能。该产业园建成后，我市人力资源服务机构的发展将从“分散”到“抱团”，洛阳用人单位选择第三方服务将从“盲选”到“精选”。通过人力资源服务机构的聚合，将有效提升我市人力资源产业化、市场化水平，让人才成为招引项目的“金字招牌”。

抓好招商引资，人才保障和营商环境必须紧紧跟上。第六届河南招才引智暨洛阳秋季校园巡回招聘活动方案发布后，现场的企业人力资源负责人纷纷点赞洛阳招引工作。“市人社部门每年组织的知名高校校园招聘活动，对我们新材料企业引才很有帮助，此外，人社部门还对我们民营企业给予一定补助，有效减轻民营企业负担。”洛阳兰迪玻璃机器股份有限公司有关负责人方亚辉说。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 周旗 文/图）