2023年集成电路用硅基气体研讨会在洛召开

昨日，2023年集成电路用硅基气体研讨会在我市召开，全国集成电路领域的专家学者、工程技术人员齐聚洛阳，共话产业发展，并积极为我市集成电路产业发展“把脉问诊”“传经送宝”。

昨日，2023年集成电路用硅基气体研讨会在我市召开，全国集成电路领域的专家学者、工程技术人员齐聚洛阳，共话产业发展，并积极为我市集成电路产业发展“把脉问诊”“传经送宝”。

此次会议由集成电路材料产业技术创新联盟、洛阳中硅高科技有限公司联合主办，集结了来自联盟会员单位中芯国际、北方华创、长鑫存储等的60余名专家学者，通过积极探讨硅基材料行业面临的机遇和挑战，进一步加强行业交流，促进产业链创新链深度融合，推动产业良性发展。

会议邀请专家学者参观了孟津区先进制造业开发区，正式发布《以创新赋能产业升级谱写硅基材料产业发展新篇章》等多篇重磅行业报告，围绕硅基材料合作开展积极对接，并就集成电路领域的标准技术内容进行了专项讨论。

硅基材料对集成电路行业的发展有着举足轻重的影响。我市近年始终高度重视相关产业发展，目前正加快实施中硅高科转型升级、昊华化工含氟电子气体、麦斯克年产360万片8英寸硅外延片等重点项目，以实际行动助力国家集成电路产业链安全水平提升。

副市长牛刚参加活动。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 白宁)