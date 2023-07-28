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由ETC直接扣除道路停车历史欠费 市民对洛阳城市停车技术追缴存疑
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.30 08:44

　　“ETC不是主要用于高速公路通行收费吗？”“ETC啥时候开始用于城市停车缴费了？”

　　日前，多名市民通过洛阳网“百姓呼声”平台反映，近期他们收到“车e兴ETC”发来的停车欠费信息，只有欠费金额，不显示停车时间及地点。之后，他们又收到个人车载ETC在收费停车位消费成功的信息。

　　记者调查得知，这是洛阳城市停车对市区道路停车位的历史欠费技术追缴方式，已有不少车主收到此类消费、扣费信息。市民表示，对这种未告知停车时间及地点，直接通过ETC扣费的“技术追缴”存疑。

　　市民质疑：未经授权直接通过ETC扣除停车费合适吗

　　一市民于8月11日在“百姓呼声”平台发帖说，他最近发现自己的车载ETC出现几笔停车费扣费信息。“我的车这段时间在家停着，近几个月内也没有上过高速公路，怎么会有ETC扣费呢？”这名市民说，他打了一圈儿电话才弄清楚，原来是洛阳城市停车借助ETC追扣了他几年前的停车欠费。

　　“为什么停车后没有收到停车收费通知单或者短信提醒？”“事后数日或者数周内通知缴费也行，但时隔几年讨要停车费，未经授权直接通过ETC扣费合适吗？”“这么长时间了，我如何查证何时在路边停车位停过车？”有市民在“百姓呼声”平台发帖时列出一系列问题。

　　记者梳理“百姓呼声”平台发现，自今年6月以来，投诉“几年前停车，如今被ETC扣费”的帖子已有数条。对此，投资运营洛阳城市停车的洛阳弘义公用事业投资发展集团有限公司在回复中称，自2020年8月洛阳城市停车实施智慧化停车收费以来，已通过微信公众号及其他新闻媒体多次宣传、提醒车主及时清缴路内欠费。今年3月，“洛阳城市停车”微信公众号发布关于及时补缴路内欠费的公告，ETC为路内停车位欠费追缴的一种方式。在ETC扣费前会有追缴提醒短信通知，车主可关注“洛阳城市停车”微信公众号查询路内欠费订单信息。车主如对欠费订单信息有异议，可拨打客服电话4000379555咨询。

　　有网友认为，停车未及时缴费有错在先，追缴欠费并无过错。也有网友认为，如此回复未能打消大家的疑问，扣费方式欠妥。

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[ 责任编辑：唐好优 ]
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