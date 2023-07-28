“勇勇”“暖暖”“唐宫妞妞”：社区兴起“IP风”

眼下，随着我市加快推进邻里中心建设，越来越多的街道(社区)发扬志愿服务精神，推出社区特色IP(指Intellectual Property，即知识产权，主要指权利人对其创作的智力劳动成果所享有的专有权利，包括文学、艺术作品及商业用标志、名称、图像或外观设计等)，以“小标志”激发“大动力”，在打造社区品牌的同时，持续增强群众活动的特色。

眼下，随着我市加快推进邻里中心建设，越来越多的街道(社区)发扬志愿服务精神，推出社区特色IP(指Intellectual Property，即知识产权，主要指权利人对其创作的智力劳动成果所享有的专有权利，包括文学、艺术作品及商业用标志、名称、图像或外观设计等)，以“小标志”激发“大动力”，在打造社区品牌的同时，持续增强群众活动的特色。

目前，我市哪些街道(社区)“上线”了特色IP？这些IP背后有何含义？基层IP的持续增多对城市创建及居民生活有何意义？记者带您一探究竟。

伊滨区永泰嘉苑邻里中心IP：“勇勇”“暖暖”

“阿姨，这是垃圾分类的宣传页，上面有各种垃圾的分类归属，请您和我们一起看一看、学一学。”24日上午，在伊滨区永泰嘉苑内，戴有“暖暖”卡通IP形象标志的小小志愿者在宣传文明理念。

永泰嘉苑邻里中心IP“勇勇”“暖暖”

永泰嘉苑社区相关负责人介绍，“暖暖”卡通IP形象是社区暖暖志愿服务队的标志，该志愿服务队均由社区青少年组成。社区还有另一支青少年志愿服务队——勇敢先锋志愿服务队，其卡通IP形象为“勇勇”。

永泰嘉苑的卡通IP形象“勇勇”“暖暖”，源自“永泰”二字，“勇”取字谐音“永”，“暖”取字近义词太阳的“太”。“希望‘勇勇’‘暖暖’两个形象可以引导孩子们做事勇敢、温暖他人。”该负责人说，传统的社区或物业管理，容易引起群众反感，孩子们可以有效提醒成年人以身作则、树立榜样，社区通过“儿童自治+家长后援”的工作方式，使孩子成为社区治理的小管家，成为社区居民之间相互融合的纽带。