近日，在位于栾川县冷水镇的一处绿色矿山生态修复现场，昔日矿山重披绿装。在经过生态修复的小寺院沟排土场内，恢复的植被和油葵形成一幅美丽的画卷。

近日，在位于栾川县冷水镇的一处绿色矿山生态修复现场，昔日矿山重披绿装。在经过生态修复的小寺院沟排土场内，恢复的植被和油葵形成一幅美丽的画卷。

近年，栾川县坚持“生态立县”，将矿山生态修复作为水土保持的重要手段，植树造林、恢复植被，积极践行“绿水青山就是金山银山”理念。（洛报融媒·洛阳网记者 张怡熙 通讯员 侯豫炯 摄）