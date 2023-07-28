一女子被“微信客服”骗去20余万元 洛阳民警及时冻结11万余元

当您接到自称是微信客服，要帮您申请取消微信支付百万保障功能时一定提高警惕。

当您接到自称是微信客服，要帮您申请取消微信支付百万保障功能时一定提高警惕。这不，我市一女子因此被骗20余万元，幸亏路人发现及时报警，民警冻结了11万余元，并抓获一名涉案人员。

7月27日16时许，洛龙公安分局太康东路派出所民警王浩正在值班，接到该局巡特警大队同事移交过来的一起案件，女子杨女士遭遇了电信网络诈骗。“同事把杨女士送过来时，她情绪激动，语无伦次。”王浩说，他们查看杨女士的转账记录发现，其向骗子转账共计20余万元。他们立即对涉案账户进行冻结，最终保住了其中一涉案银行账户上的11万余元。

待杨女士情绪稳定后，王浩和同事询问得知，杨女士40多岁，当日，她接到一个自称微信客服的电话，称微信支付百万保障功能免费试用期已到，如果想继续享受此项服务，需要交2000多元费用，也可以申请取消该功能，必须选择其中一项操作，否则将对其征信产生影响。杨女士在对方的引导下，下载了一款聊天软件，骗子开启了屏幕共享功能，能看到杨女士的手机界面，然后通过视频指挥其进行操作。

王浩说，骗子又谎称取消该功能前，需要杨女士将微信等账户上的资金转移到其提供的安全账户上，随后会返还。此时，杨女士已被骗子洗脑，先后分5笔向对方指定的银行账户转账20余万元。“杨女士开启了免提功能，一名路人听到杨女士与骗子的对话，感觉不对劲儿，好心提醒她，并拨打110报警。”王浩说，涉案银行账户开户行在北京，开户人封某是宁波人，在贵阳打工。

前几天，王浩和同事赶赴贵阳将封某抓获。目前，王浩等人正按程序帮被害人申请资金返还。

民警说，微信支付百万保障功能一直是免费的，不存在续费等问题，因此提醒市民，不要轻信此类电话，一旦涉及转账、续费等操作，一定提高警惕。(洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 通讯员 方楚)