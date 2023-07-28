偷走1吨多水泥 男子与妹夫被抓

近日，记者从汝阳县公安局得知一件事：男子杨某看上了在一工地堆放的1吨多水泥，叫上妹夫借着夜色将水泥搬走，打算制作成水泥板出售，民警“按图索骥”将人抓获。

近日，记者从汝阳县公安局得知一件事：男子杨某看上了在一工地堆放的1吨多水泥，叫上妹夫借着夜色将水泥搬走，打算制作成水泥板出售，民警“按图索骥”将人抓获。

18日11时许，汝阳县公安局三屯派出所副所长常朝辉接到群众报警称，在三屯镇南堡村一施工工地，堆放在路边的水泥被盗。他和同事到达现场得知，被盗的水泥有24袋，总重1.25吨。他们调取案发现场周边的监控视频发现，头天晚上，有一辆皮卡车来过事发地，形迹可疑。

“那辆车过来时，车斗是空的，离开时装满了东西。”常朝辉说，他们“按图索骥”，根据车牌号查出这辆车的使用人为杨某。经过调查，他们得知杨某靠制作、售卖水泥板为生。随后，他们找到了杨某，并在其家车库里查获被盗的水泥。

民警审讯得知，杨某在闲逛时发现路边堆放了很多水泥，临时起意将其盗走自用。17日晚，他叫上妹夫薛某，驾车来到事发地，将水泥偷走，结果发现被盗水泥的标号与自己制作水泥板的标号不符，无法使用，遂将水泥卸于自家车库内，还没来得及售出，便被民警抓获。

最终，杨某与薛某将水泥退还，俩人被行政拘留。(洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 通讯员 袁胜洋)