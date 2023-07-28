唐朝作为我国封建社会经济及文化最鼎盛时期，创造了举世瞩目的物质文明和精神文明。

唐朝作为我国封建社会经济及文化最鼎盛时期，创造了举世瞩目的物质文明和精神文明。体育是唐文化的重要组成部分，唐朝的体育运动发展也对现代体育有着深远影响。唐朝的运动项目不仅多样，而且运动方式也多样化，出现了民间与皇家交相辉映的体育盛会，因此不管是普通百姓还是达官贵人，都对体育运动产生了极大的热情。

洛阳百戏惊天下

百戏，是古代体育、杂技、歌舞及民间各种音乐技艺的总称。过年演出百戏之俗，起源于东汉时期。从那时起，每到过年，热闹生动、绚丽多姿、神奇迷幻的洛阳百戏，为节日增添了祥和欢乐的气氛。

隋炀帝迁都洛阳后的宫廷乐舞称《九部乐》，《西凉伎》为其中的一部。《西凉伎》表演的是狮子舞，该舞是百戏的重要组成部分。

隋炀帝喜爱百戏。大业二年(公元606年)正月初一，他下诏令全国各地的演员到洛阳会演，款待各国宾客。这次演出规模空前，场面宏大，陪隋炀帝看戏的突厥国单于染干为之“大骇”。演出时，从端门外到建国门外，绵延七八里长，列为戏场，百官起棚夹路，通宵观赏。演员们一个个衣锦饰绣，装扮华美，阵容超过3万人。置办演出服饰，竟用空了东都洛阳和西京长安的缯(zēng)锦。这种超大规模的演出，在世界戏剧演出史上实属罕见。

唐代诸帝历来重视体育、乐舞的社会作用，百戏于此时达到全盛，皇室贵族喜看百戏演出，以武则天为甚。这位后来的女皇和高宗迁都洛阳，凿龙门，游嵩山，建造万象神宫。调露二年(公元680年)正月，她在洛阳宫城南门(名为则天门、应天门、五凤楼等)大宴群臣，并请他们观看歌舞百戏。初唐诗人陈子昂曾有诗记载洛阳盛会：“垂衣受金册，张乐宴瑶台。云凤休征满，鱼龙杂戏来。”

在唐代百戏演出中，俗称为“国家队”的教坊、梨园是演出的主要队伍。唐玄宗是在洛阳出生的，他即位后，在洛阳居住了11年，在洛阳明义坊设两个教坊，主要培养百戏人才。唐玄宗有两个梨园，一个随侍皇帝左右，主要表演法曲，并担任唐玄宗新作的试奏任务；另一个设在洛阳的西苑，称为“梨园新院”，主要演奏各种民间音乐。

唐玄宗时，斗鸡、舞马、歌舞等百戏成为宫廷的享乐活动。唐代诗人王建的《春日五门西望》云：“百官朝下五门西，尘起春风过御堤。黄帕盖鞍呈了马，红罗系项斗回鸡。馆松枝重墙头出，御柳条长水面齐。唯有教坊南草绿，古苔阴地冷凄凄。”该诗描写了唐玄宗时百戏演出情况。

《明皇杂录》载，唐玄宗在洛阳时，每逢过年都大宴群臣于五凤楼下。宫廷教坊的艺人们表演了山车旱船、丸剑角抵、戏马斗鸡等百戏，又引大象、犀牛入场表演，这些巨兽随乐而舞。表演百戏的，有王大娘者，善于舞长竿，当时观戏的刘晏赋诗道：“楼前百戏竞争新，唯有长竿妙入神。谁谓绮罗翻有力，犹自嫌轻更著人。”

万里方看汗流血

唐代时，粟特马戏团来到洛阳，带来了汗血宝马。洛阳诗人杜甫《高都护骢马行》云：“五花散作云满身，万里方看汗流血。”李贺《马诗二十三首》云：“汗血到王家，随鸾撼玉珂。”

有一次，唐玄宗在洛阳过年时陈设百戏，粟特马戏团进行马术表演，有引马、立马、跳马、倒立、镫里藏身、赶马等多种多样的马上功夫。最绝的是“透剑门伎”，就是马越刀山：地上倒插刀剑，间隔分成几级，犹如房椽，寒光闪闪，使人望而却步，表演者骑宝马，奔腾跳跃，飘忽而过，人马无伤。

马术运动在中国历史悠久，中国古代马术运动包括骑射、赛马、马球等项目。春秋时期，赛马活动开始盛行。汉魏时期，出现了关于马球运动的记载。

到了大唐时期，马术运动更是达到较高的水平，在宫廷等地盛行。一件出土于洛阳的陶打马球女俑，高35厘米，再现了唐代兴盛的马球运动，展现了创作者对现实生活的细心观察。

女俑身穿翻领外衣，脚蹬长靴，骑跨骏马，左手挽缰，右手握拳，从其姿势来看应是手执球杖侧身俯击。虽然她手中的球杖已丢失，但人们依然能够感受到马球运动的激烈氛围。

古代的球场不仅仅是为马球运动提供场地，还可以为大型的宴会、歌舞等提供场地，再加上当时的马球运动十分普及，所以人们选择马球运动的场地也是比较随意的。从皇室贵族到普通百姓都热衷于马球运动。因此，除宫廷建有球场外，许多达官贵人也都在自家建有专门的马球场。

马球运动是一项拥有较为固定的场地的运动，要求有一定质量和面积的场地。唐代马球的比赛方法是：参加马球比赛的人分为两队进行比赛，上场人数根据参加人数而定，球场上设有球门，出场者一人骑一马，手持一球杖，以球入球门为得筹，比赛时，把球放在场地的中间，双方球手骑马用球杖击球，共争一球，以进球门为得分。得分称“得筹”，胜者增一面旗，负者罚减一面旗，最后看哪方得旗多，哪方就算赢。比赛还有两个球门，一单一双，单球门算的是击球个数，双球门则是可以击进对方的球门。球手们穿着球衣，骑着健硕的马匹，舞动着球杖在平坦的球场上飞奔打球，有时候配有乐曲和雄壮的助威声。

在唐代，参加马球比赛的马匹必须经过严格的挑选和训练，好马良骥，是当时马球运动取得胜利的最起码的资本。用于马球运动的马匹体格矫健，善于奔跑，较通人性，鬓毛剪短，马尾扎起或包起，鬓毛染成较鲜艳的颜色。

马球运动是一项急速、惊险、刺激、高对抗性的活动，通人性的马，可以帮助球手在马球比赛中更加灵活自如地发挥技术水平。在比赛过程中，球手用球杖不断地击球，球随之旋转、飞跃、快速滚动。

馆藏于洛阳博物馆的彩绘陶驯马俑及抬腿陶马，形象生动地再现了唐代驯马表演的场景：驯马人头戴幞头，上身穿一件窄袖圆领衫，双目圆睁，两腿跨立，双臂平张，右手暗中蓄力牵引缰绳，手腕内侧青筋暴起，左手外扬，扭头看马，神情极为投入。而马的颈部向内弯曲，张嘴嘶吼，仿佛想用尽全身力气挣脱缰绳。

共骇群龙水上游

“共骇群龙水上游，不知原是木兰舟”，是古人描述端午节“龙舟竞渡”的诗句。端午节竞龙舟的风俗来源极古，到了唐代，成为人们节日文化生活中的一项重要内容。

大唐皇家竞龙舟的地点在凝碧池。武周时期的宰相李怀远《凝碧池侍宴看竞渡应制》云：“上苑清銮路，高居重豫游。前对芙蓉沼，傍临杜若洲。地如玄扈望，波似洞庭秋。列筵飞翠斝(jiǎ)，分曹戏鹢(yì)舟。湍高棹影没，岸近榜歌遒。舞曲依鸾殿，箫声下凤楼。忽闻天上乐，疑逐海查流。”

凝碧池在何处呢？它是隋唐洛阳城的重要湖泊，位于唐代的神都苑。《两京城坊考》说：“神都苑最东者凝碧池，(池)当中央者龙麟宫。”凝碧池湖面甚宽，其位置大致在今涧西区广州市场至涧河入洛河口。唐高宗、武则天、唐玄宗时期，皇家的重要节日活动一般都在凝碧池举行。宋代词人柴望《念奴娇·山河》说：“闻道凝碧池边，宫槐叶落，舞马衔杯酒。”辛弃疾《声声慢·开元盛日》说：“开元盛日，天上栽花，月殿桂影重重……管弦凝碧池上，记当时、风月愁侬。”这何止是记述一个节日，他们是在追怀那个逐渐远去的盛唐！

同时，在端午节，民间和官府也在洛河上举行竞龙舟活动。武周御史张鷟(zhuó)有文云：“五月五日洛水竞渡船十只，请差使于扬州修造，须钱五千贯，请速分付。”这是一篇很有名的判词。这篇判词的背景是，水衡监向朝廷上奏，请求派人到扬州修造端午节用的洛水竞渡船十艘，用钱五千贯，要求迅速拨付。

实际上，洛河上的竞龙舟活动，起源于汉魏，曹植诗云：“仰泛龙舟绿波，俯擢神草枝柯。想彼宓妃洛河，退咏汉女湘娥。”从汉魏到隋唐，这项活动一直都很活跃。张鷟的判词，并非阻止在洛河上竞龙舟，而是要求在节日活动中注意节俭。(郑贞富 本文配图均为资料图片)