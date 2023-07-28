涧西区珠江路街道兴隆花园社区：培训技能 促进就业

为进一步推进“人人持证、技能洛阳”建设，促进辖区居民就业，近日，涧西区珠江路街道兴隆花园社区邀请企业技术人员，在社区开展“母婴护理”技能培训，促进社区女性就业。

为进一步推进“人人持证、技能洛阳”建设，促进辖区居民就业，近日，涧西区珠江路街道兴隆花园社区邀请企业技术人员，在社区开展“母婴护理”技能培训，促进社区女性就业。 为进一步推进“人人持证、技能洛阳”建设，促进辖区居民就业，近日，涧西区珠江路街道兴隆花园社区邀请企业技术人员，在社区开展“母婴护理”技能培训，促进社区女性就业。 此次培训采取理论知识讲授和现场操作实践相结合的方式进行，培训项目主要包括产褥期产妇护理、新生儿护理、婴儿护理、母婴用药安全与急救常识及营养餐制作等。下一步，兴隆花园社区将继续做好就业跟踪服务工作，帮助辖区居民解决就业难题。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 符蒙蒙 姜美琪 摄）