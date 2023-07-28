小将杨广宽的“羽”动人生

对于刚刚结束省残运会之旅的他来说，此前数天的征程“让人感觉又骄傲又不甘心”——骄傲的是和老搭档常佳永一起，在羽毛球男子双打项目上拿下一金；不甘心的是，在此后进行的男子单打比赛中稍逊一筹，“只拿了银牌”。

杨广宽(左)与常佳永在赛场上

今天是洛阳小伙杨广宽的18岁生日。

对于刚刚结束省残运会之旅的他来说，此前数天的征程“让人感觉又骄傲又不甘心”——骄傲的是和老搭档常佳永一起，在羽毛球男子双打项目上拿下一金；不甘心的是，在此后进行的男子单打比赛中稍逊一筹，“只拿了银牌”。

“但自己尽力了，并且一想到能在生日前给家乡拿回奖牌，我还是挺高兴的。”杨广宽说。

这是他首次获得省残运会金牌。自2018年进入老城区培智学校就读以来，人高马大的杨广宽很快在羽毛球方面发现了自己的兴趣点，一练就是5年。

在此期间，杨广宽代表河南出战，在全国第十一届残运会暨第八届特奥会上获得羽毛球男子双打金牌、男子单打金牌、男女混合双打铜牌等多项佳绩。然而，老城区培智学校羽毛球队教练王红丽表示，此次参赛是杨广宽在运动员生涯中面临的又一重大挑战，因为与其他赛事相比，省残运会在每组选手中只决出一枚金牌，在竞技上要求更高，竞争更为激烈。

智力障碍运动员在身体平衡、语言沟通、感知等方面能力弱于普通人，在完成比赛项目时需要付出比正常人更多的努力，在平时训练上更是如此。

为更好备战，在王红丽的鼓励下，杨广宽在赛前成功减重10公斤，为夺金开了个好头。技战术也有讲究。按照教练设计，杨广宽高大有力，适合在后场扣杀，常佳永敏捷灵活，适合在前场拦截，两人由此组成“一高一快”组合，在此次比赛中所向披靡。

因为杨广宽和队友们表现优异，在本届比赛中拿下了省残运会智力组羽毛球项目的所有金牌，在赛场上就有不少人联系老城区培智学校，想来这里学习。

王红丽说，这群孩子情感直接，不会掩饰，赢了就开心大笑，输了就放声大哭，这次没拿到单打金牌，对杨广宽的刺激不小，但挫折也是一种锻炼，对他后续进入社会适应社会有好处。

这不，杨广宽很快又有了新的目标：“今后我还要继续提升技术，争取给家乡拿更多金牌！”（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 文/图）