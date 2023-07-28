新安县铁门镇：鱼儿“岸上”养 致富又环保

近日，在新安县铁门镇铁门社区5G数字智能化养鱼温室大棚内，24个直径6米的巨型“圆桶”整齐排列，每个“桶”里放着4000尾黑鲈鱼。
近日，在新安县铁门镇铁门社区5G数字智能化养鱼温室大棚内，24个直径6米的巨型“圆桶”整齐排列，每个“桶”里放着4000尾黑鲈鱼。
近日，在新安县铁门镇铁门社区5G数字智能化养鱼温室大棚内，24个直径6米的巨型“圆桶”整齐排列，每个“桶”里放着4000尾黑鲈鱼。
该项目打破了传统的鱼塘养殖模式，采取循环用水的生态环保养殖模式，有效节约了土地、水源和资金成本。该项目不仅增加了村集体收入，同时还可带动附近群众就业，有效助力乡村振兴。（洛报融媒·洛阳网记者 张怡熙 通讯员 高月 郝妍 摄）
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