近期洛阳紫外线较强 出门要做好防护

洛阳今日晴天到多云，局地有短时阵雨，气温18℃～29℃。

这几天早晚凉爽，白天阳光正好，微风不燥，秋天的感觉更明显了！今日是农历七月十五，中元节，我市局地有短时阵雨，您出门记得带把伞。

近期天高云淡，意味着紫外线较强。全国重点城市紫外线指数预报显示，昨日中午前后，华北大部、华东地区北部、华中地区北部、西南地区西部、西北大部、内蒙古、新疆南部、西藏等地的部分地区紫外线强度很强。

如何做好健康防御？气象部门提醒广大市民，外出时适当采取一些防护措施，如戴好遮阳帽、太阳镜，带上太阳伞，涂防晒霜等；在强紫外线区域，中午前后避免外出，或尽可能在阴凉处，以防阳光过敏，或灼伤皮肤；在紫外线很强区域，尽可能不在室外活动。

市气象台根据最新气象资料分析，未来一周，我市多受高空西北气流控制，以晴好天气为主，气温较前期有所回升。

最近几天天气预报

今日：晴天到多云，局地有短时阵雨，气温18℃～29℃。

明日：晴天到多云，气温19℃～31℃。

9月1日(周五)：多云到阴天，气温20℃～32℃。

9月2日(周六)：多云，气温21℃～30℃。

9月3日(周日)：多云间晴天，气温20℃～30℃。

9月4日(周一)：多云到晴天，气温20℃～30℃。

9月5日(周二)：晴天间多云，气温19℃～30℃。(洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 郭铭博)