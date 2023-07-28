徐衣显主持召开市政府第11次常务会议

29日，市长徐衣显主持召开市政府第11次常务会议，传达学习习近平总书记近期重要讲话等精神以及全市纪法警示教育大会精神，研究产业集群打造、高标准农田建设、特色餐饮发展等工作。

市政府第11次常务会议要求

讲政治守规矩在严的主基调下担当作为

育链条强集群提升先进制造业发展能级

29日，市长徐衣显主持召开市政府第11次常务会议，传达学习习近平总书记近期重要讲话等精神以及全市纪法警示教育大会精神，研究产业集群打造、高标准农田建设、特色餐饮发展等工作。

会议传达学习了习近平总书记在中共中央政治局常务会议的重要讲话精神以及近期重要文章、重要指示精神。徐衣显强调，要深刻把握中国式现代化的本质要求、重大原则，全面贯彻省委、市委全会部署要求，抓好“三项重点工作”，用好“三个重要抓手”，推动现代化洛阳建设取得新成效。要践行习近平生态文明思想，持续打好蓝天、碧水、净土保卫战，推动产业绿色化发展，擦亮高质量发展生态底色。要坚持人民至上、生命至上，慎终如始抓好防汛工作，坚决守住防汛安全底线。

会议传达学习了全市纪法警示教育大会精神。徐衣显强调，政府系统各级各部门要始终把牢政治方向，坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，不折不扣贯彻落实中央、省委省政府和市委决策部署。要切实筑牢思想根基，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，时刻绷紧党风廉政建设这根弦，做到知敬畏、存戒惧、守底线。要持续扎牢制度“笼子”，聚焦财政资金使用、公共资源交易、国资国企监管等重点领域，完善制度机制，深化以案促改，构建不敢腐、不能腐、不想腐的制度体系。要积极主动担当作为，强化担当作为的精神，提升担当作为的能力，树立担当作为的导向，以实干实效担负起现代化洛阳建设的使命任务。要全面落实“两个责任”，严格执行党风廉政建设责任制，认真落实第一责任人责任和“一岗双责”，引领带动政府各级领导干部知责明责、守责担责。

会议研究了先进制造业集群打造工作。徐衣显强调，要抢抓风口机遇，瞄准高端化、智能化、绿色化方向，统筹推进5大集群和17条优势产业链发展，抢占产业新赛道、厚植发展新优势。要坚持创新引领，推动“五链耦合”，建平台、引人才、育主体、促转化，全面提升产业链韧性和竞争力。要推进精准招商，招引一批配套性高、成长性好、带动力强的优质项目，培育壮大优势集群，着力提升产业能级。

会议研究了高标准农田建设工作。徐衣显强调，要胸怀“国之大者”，坚决扛稳粮食安全重任，坚定不移抓好高标准农田建设，引导社会资本参与，拓宽建设融资渠道，统筹推进田、土、水、路、林等综合治理，形成丘陵山区高标准农田及示范区建设新模式。

会议研究了特色餐饮传承与高质量发展工作。徐衣显强调，要顺应消费趋势、挖掘文化内涵，创新拓展沉浸式、体验式、互动式消费场景，培育名宴名菜、打造名品名店，推动洛阳特色餐饮成为“新文旅”亮丽名片。要坚持政府引导、市场主导、企业主体、行业自律，推动洛阳特色餐饮规范化、标准化、品牌化和产业化发展。

会议还研究了法治政府建设、设计之都打造、财政预算、房屋征收、招商合作和信访稳定等工作。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 郭飞飞)