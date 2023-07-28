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洛阳在全省率先完成县域三级综合医院全覆盖
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.29 20:28

　　29日，记者从有关部门获悉，孟津人民医院于日前正式通过三级综合医院现场评审，自此，洛阳市完成县域人民医院三级综合医院全覆盖，为全省率先完成的省辖市。

　　近日，按照《河南省三级综合医院执业评审细则(2022版)》要求，在孟津人民医院三级医疗机构执业登记申请的基础上，市卫健委组织11名评审专家，从床位规模、科室设置、人员配备、医疗服务能力等16个方面，通过听取汇报、审阅资料、现场核查、提问口试、合议打分等形式，综合评定孟津人民医院通过三级综合医院现场评审。

　　洛阳市卫健委有关负责人介绍，洛阳市县域人民医院三级综合医院的全覆盖，将进一步强化县域医疗中心龙头作用，完善市县乡村四级医疗卫生服务体系，提升县级医院医疗质量和服务水平，让广大群众就近享有高质量医疗健康服务。与此同时，洛阳市也提前完成《洛阳市卫生健康改革发展三年行动计划(2022—2024年)》提出的县级人民医院三级综合医院全覆盖任务。

　　【新闻多一点】：医疗机构都有哪些类别和级别？

　　根据《医疗机构管理条例》及《医疗机构管理条例实施细则》标准，医疗机构的类别有医院、妇幼保健院、卫生院、疗养院、门诊部、诊所、卫生所(室)以及急救站等，级别分别为三级、二级、一级和无级别。

　　其中，医院等级划分标准是根据医院规模、科研方向、人才技术力量、医疗硬件设备等对医院资质评定指标。

　　医院等级的标准和指标主要内容包括：

　　(一)医院的规模、包括床位设置、建筑、人员配置、科室设置等方面的要求；

　　(二)医院的技术水平应于医院级别相应的技术水平；

　　(三)医疗设备配置与医院等级相匹配；

　　(四)医院医疗与药事管理、护理管理、医技管理、感染防控管理等管理制度与医疗质量控制。

　　根据《医疗机构基本标准(试行)》《河南省三级综合医院执业评审细则(2022版)》《河南省二级综合医院执业评审细则(试行)》及《河南省一级综合医院执业评审细则(试行)》，仅以综合医院的床位数为例看不同——

　　●一级综合医院床位：住院床位总数20至99张

　　●二级综合医院床位：住院床位总数100张至499张

　　●三级综合医院床位：住院床位总数500张以上

　　（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 周超）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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