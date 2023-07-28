涉及9个县区！洛阳发布地质灾害气象风险预警

8月29日，洛阳市发布最新地质灾害气象风险预警，8月29日20时至8月30日20时，全市9个县区存在地质灾害黄色预警地区，发生崩塌、滑坡等地质灾害的可能性较大，需继续防范。

8月29日，洛阳市发布最新地质灾害气象风险预警，8月29日20时至8月30日20时，全市9个县区存在地质灾害黄色预警地区，发生崩塌、滑坡等地质灾害的可能性较大，需继续防范。 8月29日，洛阳市发布最新地质灾害气象风险预警，8月29日20时至8月30日20时，全市9个县区存在地质灾害黄色预警地区，发生崩塌、滑坡等地质灾害的可能性较大，需继续防范。 镇(乡)地质灾害气象风险预警 黄色预警区域：偃师区、孟津区、新安县、栾川县、嵩县、汝阳县、宜阳县、洛宁县、伊川县(9个县区)。 1.偃师区：府店镇、缑氏镇、大口镇。 2.孟津区：小浪底镇、横水镇、白鹤镇。 3.新安县：铁门镇、仓头镇、石寺镇、青要山镇、石井镇、正村镇、北冶镇。 4.栾川县：辖区及各乡镇。 5.嵩县：辖区及各乡镇。 6.汝阳县：辖区及各乡镇。 7.宜阳县：赵保乡、樊村镇、董王庄乡、锦屏镇、高村镇、张坞镇、城关镇、花果山乡、莲庄镇、上观乡、白杨镇。 8.洛宁县：上戈镇、下峪镇、东宋镇、马店镇、河底镇、陈吴乡、涧口乡、故县镇、罗岭乡、小界乡、长水镇、底张乡、兴华镇、赵村镇、景阳镇。 9.伊川县：水寨镇、鸦岭镇、半坡镇、高山镇、河滨街道办事处、江左镇、酒后镇、平等乡、白沙镇、城关街道办事处、白元镇、葛寨镇、吕店镇。 （洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 郭静阁 文/图）