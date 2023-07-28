为生命护航！洛阳2655名白衣天使献血104.77万毫升

29日，记者从洛阳市中心血站获悉，今年为期一个月的“白衣天使献血月”活动已结束，全市共有2655名白衣天使捐献全血104.77万毫升、单采血小板28个治疗量，献血人数同比增加12.4%。

29日，记者从洛阳市中心血站获悉，今年为期一个月的“白衣天使献血月”活动已结束，全市共有2655名白衣天使捐献全血104.77万毫升、单采血小板28个治疗量，献血人数同比增加12.4%。

8月2日，洛阳市2023年“白衣天使献血月”活动启动，全市卫健系统各单位积极响应，先后有32家医疗机构积极参与。医务工作者们在救死扶伤之余参加此次无偿献血活动，彰显了他们敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆的职业精神，有力保障了我市夏季临床血液供应。

活动期间还涌现出白衣天使伉俪携手参加无偿献血的感人场面，如河南省洛阳正骨医院影像中心技师宋留江、护士郭雯倩夫妇第4次携手无偿献血，洛阳市东方人民医院中医科副主任李润涛、心内三科护士耿倩倩夫妻携手无偿献血等。(洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 李冬 刘亚敏 文/图)