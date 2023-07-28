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新增、优化调整！洛阳多个公交站位有变化
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳公交 2023.08.29 20:27

　　今日，“洛阳公交”微信公众号发布消息，9月1日起，洛阳多个公交站位将优化调整。具体内容如下：

　　9路、101路增设公交站位

　　为方便群众前往洛阳市中心医院就医，同时有效做好公交与地铁1号线王城公园站的接驳，洛阳公交集团自2023年9月1日起，9路开往东花坛方向、101路开往西关方向，增设“中州中路王城大道口”站(路南)试运行停靠。

　　临时调整56路、58路公交站位

　　为配合白马寺区域交通堵点治理，结合实际情况减少因道路拥堵对乘客乘车的影响，洛阳公交集团自2023年9月1日起，将白马寺景区门前56路、58路始发站临时向西调整约300米至白马寺公交停车场站停靠，后续将根据道路通行情况再做优化调整。⑥
[ 责任编辑：崔利利 ]
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