新增、优化调整！洛阳多个公交站位有变化

今日，“洛阳公交”微信公众号发布消息，9月1日起，洛阳多个公交站位将优化调整。
今日，“洛阳公交”微信公众号发布消息，9月1日起，洛阳多个公交站位将优化调整。
今日，“洛阳公交”微信公众号发布消息，9月1日起，洛阳多个公交站位将优化调整。具体内容如下：
9路、101路增设公交站位
为方便群众前往洛阳市中心医院就医，同时有效做好公交与地铁1号线王城公园站的接驳，洛阳公交集团自2023年9月1日起，9路开往东花坛方向、101路开往西关方向，增设“中州中路王城大道口”站(路南)试运行停靠。
临时调整56路、58路公交站位
为配合白马寺区域交通堵点治理，结合实际情况减少因道路拥堵对乘客乘车的影响，洛阳公交集团自2023年9月1日起，将白马寺景区门前56路、58路始发站临时向西调整约300米至白马寺公交停车场站停靠，后续将根据道路通行情况再做优化调整。⑥
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