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包容审慎监管！涉及洛阳汉服体验、妆造、跟拍等新业态
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.29 18:16

　　发展新文旅，离不开良好发展环境。今日记者从洛阳市市场监管局了解到，该局印发《洛阳市市场监管局对汉服体验、汉服妆造、汉服跟拍等新业态实行包容审慎监管指导意见》(以下简称《意见》)，对新业态新模式实行包容审慎监管，为新文旅发展提供政策支持、营造宽松环境。

　　《意见》以对汉服产业建立惩戒缓冲机制、抽查检查容错机制为切入点，建立完善汉服产业包容审慎信用监管机制，强化对汉服产业经营主体业务指导，促进汉服行业建立相关规范和标准，更好地维护消费者和经营者的合法权益，营造公平竞争、诚信经营的营商环境，促进汉服体验、汉服妆造、汉服跟拍等新业态健康发展。

　　强化行政指导，规范汉服产业经营主体行为

　　重点规范全市各景点景区等汉服体验、汉服妆造、汉服跟拍等新业态经营主体落实明码标价情况，采取送达《价格政策提醒告诫函》、组织召开约谈会等方式向经营者进行宣传，提高其自律意识。

　　加大监管执法检查力度，查处不明码标价、捏造和散布涨价信息、哄抬价格、串通涨价、价格欺诈等价格违法行为，综合运用提醒、告诫等手段，加大价格政策宣传力度，不断增强经营者价格自律和诚信经营意识，确保汉服经营行业价格稳定，营造放心消费环境。

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[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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