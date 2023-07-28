2023年秋季征兵工作已进入关键阶段，加强廉洁征兵工作，是各级党委、政府、兵役机关和应征青年及家长的共同期盼，是从源头上纯洁巩固部队、增强部队吸引力凝聚力战斗力的重要保证。

广大应征青年、家长，全体征兵工作人员：

你们好，首先，向全市广大青年响应国家号召、踊跃报名应征表示热烈欢迎和亲切问候！向各位家长心系国防建设、积极送子参军致以崇高敬意和衷心感谢！依法服兵役是每一位公民应尽的义务，参军报国是每一名有志青年的光荣选择。

2023年秋季征兵工作已进入关键阶段，加强廉洁征兵工作，是各级党委、政府、兵役机关和应征青年及家长的共同期盼，是从源头上纯洁巩固部队、增强部队吸引力凝聚力战斗力的重要保证。为深入贯彻落实征兵工作纪律“十个严禁”，防止和纠治不正之风，努力在全市营造“当兵不花钱、入伍不找人”征兵环境，特倡议如下：

一、领导干部要率先垂范，带头做好表率。军地各级领导干部要积极响应廉洁征兵号召，严以律己，以身作则，自觉做到“六不”，即不插手、不暗示、不施压、不递条、不内定、不许愿，带头落实廉洁征兵各项规定，自觉抵制歪风邪气，争当廉洁征兵模范。

二、工作人员要严以律己，自觉遵规守纪。各级征兵工作人员要认真履行职责，端正工作态度，规范个人言行，自觉做到“六不”，即不擅自放宽征集条件、降低征集标准，将不合格青年征入部队；不随意增加征集条件、抬高征集标准，阻挠合格青年入伍；不以任何形式索要贿赂、收受钱物、吃请请吃；不为应征青年说情打招呼；不以任何名义向应征青年和家长收取费用；不违法插手干预征兵工作，主动公示相关信息，接受社会群众监督。

三、青年和家长要积极配合，共同做好工作。要积极配合兵役机关工作，自觉遵守廉洁征兵各项规定，公平公正参加征集活动，自觉做到“六不”，即不“托关系”“找门路”，为自己或孩子当兵说情打招呼；不给征兵工作人员送钱送物，搞请吃吃请和其他违规违纪活动；不虚报应征信息，出具不实证明材料；不隐瞒影响参军的病史、身体疾患和违纪违法行为；不接受征接兵单位单方家访或约见、私自为征接兵人员提供方便；不因未达目的而散布谣言、诬陷他人，遇有问题通过正常渠道和合法手段反映。

当前，洛阳市纪委监委和洛阳军分区纪委监委已建立协作机制，军地合力加大廉洁征兵违规违纪问题监督查处力度，对发现的军地各级征兵工作人员违规违纪问题，一律严查严办、快查快办，顶格处理、绝不姑息；对发现的应征青年和家长违规违纪问题，一律取消应征青年入伍资格，同时追究相关人员责任；对道听途说、诬告乱告影响兵役机关正常征兵秩序的，将根据有关法律规定追究相关人员责任。

强国必须强军，军强才能国安。广大应征青年和家长、参与征兵工作的同志们，让我们携起手来，共同努力，为孩子成长助力，为纯正廉洁征兵风气助力，为营造公平竞争、清风正气环境释放正能量，以实际行动为强军事业作出自己的贡献！

洛阳市人民政府征兵办公室监督举报电话：0438-69870106，15303783337。

洛阳军分区纪委监委监督举报电话：0438-69870133，17638860217。

洛阳市人民政府征兵办公室

2023年8月29日