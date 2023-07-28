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洛阳市民政局发布2023年中元节文明祭祀倡议书
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.29 16:25

　　在群众祭奠逝者、缅怀先人的重要传统节日——“中元节”(8月30日，农历七月十五日)来临之际，洛阳市民政局向全市人民发出倡议，大力弘扬“文明、绿色、安全、和谐”的祭祀理念，推进移风易俗，倡导文明祭祀。

　　●转变观念，文明祭祀。发扬勤俭节约的优良传统，树立文明祭祀观念，倡导绿色祭祀新风，做到理性祭祀、节俭祭奠，摒除焚烧纸钱、冥纸冥币等陈规陋习。大力推广鲜花祭扫、植树祭扫、网络祭扫、集体公祭等现代追思活动，提升传统节日的现代内涵。

　　●身体力行，率先垂范。全市广大党员干部、公职人员、共青团员、志愿者要以身作则，带头树立文明祭祀观念，自觉传承传统美德，推动新时代移风易俗，对不文明祭祀行为坚决抵制，以自己及亲属的实际行动引导、带动、影响广大群众积极响应，争做文明之风的倡导者和传播者。

　　●传承美德，节俭祭祀。大力弘扬孝老爱亲的传统美德，树立厚养薄葬的新观念。提倡对在世老人多尽孝心，使他们老有所养、老有所乐；不仅在物质上孝敬，而且更重视精神的孝敬。对逝去的先人，不大操大办、相互攀比，以节俭、文明的方式寄托哀思。倡导树葬、花坛葬、草坪葬等节地生态安葬；自觉抵制迷信低俗、奢侈浪费等不良丧葬风气；不散埋乱葬，不修大墓、豪华墓。

　　●遵守规定，安全祭祀。严格遵守市城区祭祀活动管理规定，做到不在街道、小区、公园、广场、景区、河边、十字路口等公共场所焚烧纸钱、摆放祭品、抛撒冥币、鸣放鞭炮、焚烧高香等，积极营造文明祭祀氛围。

　　洛阳市民政局呼吁，文明祭祀，需要全社会达成共识、形成合力；文明实践，需要从我做起、从现在做起。让我们携起手来，用文明方式表达对先人的怀念之情，用实际行动移风易俗、倡导新风，共建文明和谐美好的新家园。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 董华武）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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