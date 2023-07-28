香飘大湾区！洛阳优质农产品展示推介会在深圳举办

风起洛阳城，香涌大湾区。8月29日，“风起洛阳东香过洛阳西”洛阳优质农产品展示推介会在深圳会展中心(福田)举办。此次推介会以全球最具竞争力的SIAL西雅国际食品和饮料展览会为平台，推动洛阳农业品牌快速打开粤港澳大湾区市场，进一步走向全国、链接世界。洛阳市副市长韩治群在推介会上致辞。

风起洛阳城，香涌大湾区。8月29日，“风起洛阳东 香过洛阳西”洛阳优质农产品展示推介会在深圳会展中心(福田)举办。此次推介会以全球最具竞争力的SIAL西雅国际食品和饮料展览会为平台，推动洛阳农业品牌快速打开粤港澳大湾区市场，进一步走向全国、链接世界。洛阳市副市长韩治群在推介会上致辞。

粤港澳大湾区拥有庞大的农产品消费市场和富集的农业产业品牌、高端科技创新资源，不仅是洛阳农产品“走出去”的重要市场，也是洛阳农业领域招商引资、招才引智的重点区域。

洛阳是国家历史文化名城、国家区域性中心城市、中原城市群副中心城市、丝绸之路的东方起点，也是中国农耕文明的发祥地和重要的特色农业优势区。优越的自然资源禀赋，良好的生态环境条件，标定了洛阳特色农业“绿色生态、种类多样、品质优良”的鲜明特质。

此次推介会吸引30余家参展商、采购商和行业商协会机构参加。推介中，洛阳市农业农村局和10个县区分别登台，展示特色优势，讲述农耕文化，推介农业品牌，发出携手合作、共赢发展的盛情邀约。

近年来，洛阳扎实推进乡村振兴“151”工作举措和“4+2”重点工作，倾力打造绿色杂粮、肉牛奶牛、食用菌和中药材4条产业链，依托“一村一品”、产业强镇、产业集群等产业平台，因地制宜调优种养结构、提高加工能力、扩大经营规模，延长产业链条，加快全产业链融合发展，有力推动乡村特色产业大发展、大提升、大跨越。目前，洛阳优质杂粮种植面积超100万亩，牛羊饲养量分别达46.3万头、160万只，食用菌生产规模达到1.63亿棒，中药材栽培60余个品种105万亩。

产业振兴，品牌先行。洛阳坚持把品牌建设贯穿农业全产业链，坚持品质与效益相结合、特色与标准相结合、传承与创新相结合、市场主导与政府推动相结合，加快构建现代农业品牌体系。据统计，全市三品一标产品达到347个，数量位居全国地市前列，绿色、地标、名特优新农产品均位列河南省第一位，形成了以“洛阳源耕”市级区域公用品牌为引领，“心安礼得”“伊川小米”“宜阳不一样”“汝此幸福”“洛水山肴”“栾川印象”“嵩上好礼”“偃之有礼”“孟津田园”等县级区域公用品牌百花齐放的蓬勃景象。

民宿经济是农文旅融合发展的新风口。洛阳充分发挥伏牛山水、黄河文化、农耕文明优势，坚持高品质定位、集群化发展、系统化推动，打造了慢居十三月、山水隐庐、隐心谷等特色鲜明的高端民宿产业集群，走出了“生态农业体验+河洛文化传承+河洛美景观赏+民俗节庆+乡村民宿”的农旅融合发展新路子。

经过充分对接交流，洛阳多家农业产业化龙头企业与大湾区农产品采购商达成合作意向。来访客商纷纷表示，此次展示推介是对洛阳农业的一次全面了解。洛阳农业品类丰富、品质优良，加之厚重文化的赋能，为品牌塑造、市场开拓奠定了良好基础。下一步将以此次洽谈为契机，通过线上和线下多种方式加强沟通对接，努力在农产品资源开发、精深加工、渠道拓展等领域展开实质性合作，着力实现共赢发展，以农业产业高质量发展开创乡村振兴新局面。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 通讯员 李文鹏 张君 贾佳 文/图)