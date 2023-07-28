七连冠！洛阳企业年报工作连续七年排名全省第一

洛阳企业年报工作取得七连冠！今日记者从洛阳市市场监管局获悉，2022年度经营主体年报公示工作结束，洛阳应报企业16.58万户，已年报企业16.46万户，企业年报公示率达99.31%，这也是洛阳连续七年排名全省第一。

洛阳企业年报工作取得七连冠！今日记者从洛阳市市场监管局获悉，2022年度经营主体年报公示工作结束，洛阳应报企业16.58万户，已年报企业16.46万户，企业年报公示率达99.31%，这也是洛阳连续七年排名全省第一。

企业年报公示是推进“放管服”改革，放大商事制度改革效益、加强事中事后监管的重要抓手。利用“国家企业信用信息公示系统”，洛阳市共归集公示涉企信息728万余条，归集量全省领先，实现企业信息归集共享。洛阳市市场监管局与相关部门密切协作，联合统计、人社、海关等部门，创新推出“多报合一”机制，减轻企业负担，提高年报工作效率；强化企业信用约束，依法落实异常经营名录和严重违法失信企业名单管理，有效提升各部门信息利用能力和市场监管效能。与此同时，该局拓宽宣传渠道，先后向企业发送年报通知短信90余万条，电话引导企业年报28万余次，优化服务举措，开展企业年报预约服务，实行“一对一”指导、上门回访、重点企业入驻等措施，引导企业依法按时报送年报。

为充分发挥市场监管职能，推动经营主体稳步增长，洛阳市市场监管局坚持监管与服务并举，引导经营主体积极做好年报公示工作，为全市持续深化“放管服”改革、打造优质高效营商环境增添活力，全市企业年报工作已建立常态化机制。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 孙怀真 张晓光 周晓瑜 文/图)