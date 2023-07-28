居民医保参保地如何变更？洛阳市医疗保障局回复

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：孩子的城乡居民医疗保险的参保地在涧西，现在户口在洛龙区天元社区，请问怎么把居民医保转移到洛龙呢？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：孩子的城乡居民医疗保险的参保地在涧西，现在户口在洛龙区天元社区，请问怎么把居民医保转移到洛龙呢？

洛阳市医疗保障局回复：如要变更参保地，可在每年参保缴费期内缴纳医保费用前，把之前参保信息办理停保，再到现在所在社区办事处做新参保登记，登记后在缴费期内缴纳医保费用。具体详情可咨询洛龙区医保局(81810138)。

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