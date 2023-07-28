伊滨区诸葛社区有两支深受欢迎的志愿服务队：一支“揽得宽” 一支“管得细”

“42号楼和43号楼之间的绿化带需要改进，大家都说那里是个休闲的好去处，希望增加坐的地方，此事要尽快向社区反映……”28日，在伊滨区诸葛社区，78岁的志愿者赵玉书在巡查日志上写下这些文字，并签上了自己的名字。

志愿者在服务(受访者供图)

“42号楼和43号楼之间的绿化带需要改进，大家都说那里是个休闲的好去处，希望增加坐的地方，此事要尽快向社区反映……”28日，在伊滨区诸葛社区，78岁的志愿者赵玉书在巡查日志上写下这些文字，并签上了自己的名字。

赵玉书是诸葛社区“揽得宽”志愿服务队的队长，这支队伍目前有12名队员，他们平均年龄在60岁以上，其中，年龄最大的已有88岁。

“我们社区包含以前三个村，每天都会发生很多事儿，如果全靠社区工作人员去管，很难管过来。”赵玉书说，去年5月，他和社区里几位老党员商量着为社区管理出点力，于是向社区提出组建志愿服务队的想法，得到了肯定和支持。

当时，正值疫情防控时期，赵玉书等人的主要任务是在社区里巡逻，对人员扎堆和不戴口罩等行为进行劝导。此后，他们依然坚持每日巡逻的习惯，开始对车辆乱停乱放、乱扔果皮纸屑、踩踏花草等各类不文明行为进行劝导纠正，同时收集民情民意，第一时间向社区报告。正因为如此，这支志愿服务队被起名为“揽得宽”，意思是社区里的大小事里，都有他们忙碌的身影。

后来，随着“揽得宽”志愿服务队成员增多，一些女性志愿者在矛盾调解等方面的优势开始显现。于是，社区成立了“管得细”志愿服务队，希望女性志愿者能更好地发挥优势。

前段时间，诸葛社区一名小伙儿因感情受挫引发抑郁情绪，整日将自己锁在家中，谁来也不开门。小伙儿的奶奶心急如焚，于是找到“管得细”志愿服务队求助。

想要对小伙儿进行心理疏导，首先要解决进屋的问题。可是，无论谁去敲门，屋里都没人回应。就在大家一筹莫展时，“揽得宽”志愿服务队的队员马先生赶到现场，只见他在门口大喊了一声“快开门，我是马老师！”，小伙儿很快就把门打开了。后来大家才知道，马先生是这名小伙儿的启蒙老师，在对方心中分量很重。

随后，“管得细”志愿服务队开始发挥作用。经过两天的谈心说理，小伙儿逐渐解开了心结，现在他已经走出家门，找到了一份工作。

如今，在诸葛社区，“揽得宽”“管得细”两支志愿服务队共同处理着社区里每天发生的各种琐事，他们相互配合、分工协作，深受居民欢迎。（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 通讯员 马秦明）