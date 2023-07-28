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会“发光”的孩子人生不会黯淡
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2023.08.29 08:33

　　敬老院里走出个大学生！

　　从小在敬老院长大，母亲患精神类疾病，高一时父亲去世……面对这样的“人生开局”，是躺平还是昂首向前？最近，晚报报道了伊川县吕店镇敬老院走出来的大学生——翟六三的故事。不服输、不认命，这个被誉为“会发光的孩子”的年轻人，用自己的点点滴滴感染了许多人，更让人感受到“进取的力量”！

　　他身上的光，源自个人的坚强与努力。六三出生时父母已年迈，且母亲患有精神类疾病，六三从小就跟着父母一起住进了吃住免费的吕店镇敬老院。在这里，没有同龄人陪伴、没人有能力辅导功课，生活条件也差强人意，可懂事的他始终不忘父亲“好好学习，做个有出息的人”的教诲，努力保持学习成绩中上游。父亲去世后，他不忘父亲生前的教诲，在大家的帮助下走出痛苦与消沉，更加努力学习，在第一次高考成绩不满意的情况下毅然复读，最终在今年以516分的成绩，如愿被洛阳理工学院机械类专业录取。身处逆境，心向阳光、心怀理想，用力生长，正如网友所言，“这是个会发光的孩子，鼓舞着面对挫折仍勇毅前行的每一个你我”。

　　他身上的光，源自社会的温暖。从一直帮六三付生活费、申请补助政策的敬老院院长远义军，到一直关心他学习生活，并在精神上给予他“莫大的鼓励与支持”的班主任李兰菊；从提出“承包”六三大学生活各项开支，送去爱心物资的各界社会人士，到承诺“以前敬老院是你的家，以后学校也是你的家”的洛阳理工学院……六三的故事还被“人民日报”微信公众号等媒体转发，引发无数网友留言祝福，纷纷表示愿意提供帮助。在这场“爱的接力”中，每个人的善举都诠释着人间大爱与社会担当。

　　“追着梦，往前冲，不放手的光荣；在此刻，泪和痛，不言败是英雄……”愿翟六三一往无前，用光照亮自己与更多人前行的路！(洛报融媒·洛阳网新闻观察员 洛谭)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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