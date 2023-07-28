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洛阳爱心人士张勇拿出9000元资助仨学生
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.29 08:19
张勇(右)与其中两名受资助学生聊天

　　日前，洛报爱心帮扶中心收到一笔9000元的爱心款，这笔钱是爱心人士张勇送来的。连日来，他看到本网对贫困学生的报道，决定拿出9000元资助3名贫困学生。

　　张勇是洛阳锐楚园林工程有限公司的负责人，近年来热衷公益事业。从2020年开始，他每年都参与本报的助学活动，对贫困学生进行资助。今年，他看过贫困学生兰文鸽、宋晓妮和郭毅杰的相关资料后，决定给予这仨孩子每人3000元资助。

　　兰文鸽是宜阳县张坞镇上龙村人，今年以615分的成绩考上了中国海洋大学，其父亲常年患病，干不了重活，母亲偶尔外出到南方打工，家里还有八旬的奶奶需要照顾。因家庭困难，她向洛报爱心帮扶中心求助。

　　宋晓妮是宜阳县张坞镇元过村人，今年以543分的成绩被新乡医学院预防医学专业录取，学制5年。她家有4个孩子，她年龄最小，其中两个姐姐一个已经成家，另一个大学毕业不久，工作还不稳定。其父亲两年前突发脑梗，多次住院治疗，母亲患有糖尿病、胃病等，常年离不开药，家里欠下数万元外债。面对患病的父母和未筹齐的大学学费，她心里五味杂陈，希望得到爱心人士帮助。

　　来自洛宁县王范回族镇王西村的郭毅杰，今年以523分的成绩被南阳理工学院录取。他的父亲平时打些零工，两年前被查出患有脑部囊肿，需要手术治疗，其母亲患有风湿病，时常疼痛难忍。因没有固定收入，家里没啥积蓄，父亲的手术一拖再拖，一家人平时靠亲友接济度日。因此，他希望有爱心人士伸出援手，帮他圆大学梦。

　　张勇说，他也是从农村走出来的，上大学时身边也有家庭贫困的同学。这些学生考学不容易，如果因交不起学费而上不了大学的话，这将成为人生中的一大遗憾，他希望尽自己的绵薄之力帮助这些学生，以确保他们顺利跨入大学的校门。

　　得到爱心人士的帮助，兰文鸽等人十分感动，纷纷表示将来完成学业进入社会，要像爱心人士们一样帮助困难学生，回报社会。（洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 文/图）
[ 责任编辑：唐好优 ]
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