丝绸与体育碰撞 讲活“洛阳故事”

皮划艇、自行车、乒乓球、天堂明堂、应天门……昨日，在位于嵩县陆浑水库附近的“桑蚕小镇”，一条条印有运动元素和洛阳历史文化元素的丝巾，引来不少游客驻足观赏。

拼色丝巾

皮划艇、自行车、乒乓球、天堂明堂、应天门……昨日，在位于嵩县陆浑水库附近的“桑蚕小镇”，一条条印有运动元素和洛阳历史文化元素的丝巾，引来不少游客驻足观赏。

“这是我们结合河南省第十四届运动会暨第八届残疾人运动会，创新推出的主题文创产品。”“桑蚕小镇”负责人楚小莉介绍，该系列产品共计12款，由洛阳嵩州丝绸科技有限公司联合亚运会丝巾设计团队、河南大学、洛阳理工学院共同设计。每款丝巾以优质生丝、高档绸缎为材质，图案选取我省优势运动项目和洛阳文化元素，意在打造独具洛阳城市特色的文创新产品。

该系列文创产品的设计灵感，来自河南省第十四届运动会暨第八届残疾人运动会的开闭幕式创意方案。“开幕式创新性地把代表丝绸之路贸易的骆驼牵上舞台，闭幕式则选择了丝绸之路的重要遗产点定鼎门遗址，这让从事丝绸行业的我们眼前一亮。”楚小莉说，洛阳是丝绸之路的东方起点，丝绸又是文明交流融通的纽带，这次体育盛会为展示洛阳丝绸文化、提高品牌影响力提供了好机会。

围绕洛阳打造青年友好型城市的目标，在创作过程中，丝巾设计团队重点突出古老与活力的融合，让传统的丝巾成为年轻人青睐的时尚单品。以该系列产品的主打款丝巾为例，采用粉色、蓝色撞色，粉色的丝绸上点缀蓝色的图案，两端则以白色线描方式，分别呈现隋唐大运河、丝绸之路的繁华景象，讲述“洛阳故事”。

“让丝绸重归丝路，是我们植桑养蚕的目标。”楚小莉说，文创丝巾的背后，是洛阳蚕桑产业链的延伸，也是打造洛阳自主丝绸品牌的自信。从2019年至今，依托嵩县传统的蚕桑产业基础，他们着力打造“桑蚕小镇”和“嵩州丝绸”品牌。在河南农业大学、省农科院等的技术支持下，他们在嵩县引进栽植高产优质嫁接桑树新品种“农桑14”等，创新推出“农企共建桑园”模式，独创了蚕桑分段养殖新模式。在种桑养蚕的同时，又建成蚕丝被厂、桑芽菜厂、桑叶茶厂，打造了三产融合的“桑蚕小镇”，蹚出农文旅融合发展的新路子。

兴起一个产业，带富一方群众。目前，“桑蚕小镇”已带动周边8个乡镇的农户加入种桑养蚕的行列，桑树种植面积达2.3万亩，相关农户户均年收入可增加万余元。“桑蚕小镇”集研学、采摘、露营于一体，辐射带动软籽石榴、猕猴桃和辣椒种植等特色产业，年均接待游客达10万人次。

“洛阳历史文化厚重，研发文旅文创产品，我们一直在努力。”楚小莉说，下一步，他们将结合龙门石窟、二里头遗址等文化符号推出文创产品，并尝试推出汉服周边产品，期待以洛阳丝绸为载体，传播更多“洛阳故事”。（洛报融媒·洛阳网记者 智慧 通讯员 王博 文/图）