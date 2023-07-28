扎实开展经济普查 助力经济高质量发展

昨日下午，市委常委、常务副市长、市第五次全国经济普查领导小组组长张玉杰带领有关部门负责同志，前往西工区调研第五次全国经济普查单位清查工作开展情况。

昨日下午，市委常委、常务副市长、市第五次全国经济普查领导小组组长张玉杰带领有关部门负责同志，前往西工区调研第五次全国经济普查单位清查工作开展情况。

在西工区百脑汇科技广场，张玉杰一行先后走访甲乙丙创客中心、河南吹笛人网络科技有限公司、米小果摄影工作室等企业，了解经济普查单位清查阶段全过程，要求普查员充分认识经济普查的重要意义，鼓励普查员精准做好普查工作。他还详细询问了企业基本信息、经营情况及在生产经营中遇到的实际困难。

张玉杰在调研时强调，全国经济普查是一项重大国情国力调查，将为我市加强和改善宏观经济治理、科学制定中长期发展规划提供科学准确的依据。要深刻认识开展经济普查的重大意义，进一步加大宣传力度，耐心细致开展普查工作，赢得各类市场主体的支持。要进一步加强走访摸底，对辖区基层商户开展逐户走访，确保登记不重不漏、数据真实准确。相关部门和单位要充分利用经济普查的契机，充分挖掘企业潜力，为企业发展排忧解难、牵线搭桥，持续优化营商环境，助力企业健康发展。(洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 张霖 王涛涛)