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洛二高3000名学生搬入“新家”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.29 08:14

学生返校报到

　　“教学楼设计真有范儿”“住宿环境变化太大了”……昨日，在一阵阵欢声笑语中，洛阳市第二高级中学新校区迎来学生返校报到，3000名洛二高学子即将在这座风格现代、功能完备的新校园内开启一段崭新的生活。

　　洛阳市第二高级中学新校区位于洛龙区，东至龙山大道，西至东坡路，南至伊洛西路，北至丰北路，占地面积约163亩，共设置60个高中教学班。为了保证新校区按时投入使用，市住建局在7所学校均设置了驻场专班，每个专班由县处级干部任组长，通过日碰头、周总结等方式，及时发现并处理施工现场存在的问题，明确当天需要完成的施工任务。

俯瞰校园

　　“新校区沿南北向设置学校的主轴线，东西向形成次轴线，两条轴线周围布局教学中心、学生宿舍、教师公寓、学生共享中心、资源中心、食堂、体育馆等建筑。”市住建局驻场专班负责人表示，新校区整体分区明确，采用组团式布局，其中教学、生活、运动区域相对独立，但又通过连廊和院落相连，形成了有机整体。

　　走进洛二高新校区，现代简约的设计风格引人注目，墙面采用灰白配色的同时，又将红黄蓝等多种颜色巧妙地点缀其中，打造出丰富多彩的色彩环境。据洛阳市第二高级中学副校长孟振中介绍，新校区改变了传统教学楼的设计思路，采用“底层架空式”设计，使得教学楼首层成了学生活动与师生交流的场所。“为了使学生们拥有更多的活动空间，学校还通过建设室外楼梯、风雨连廊、阶梯平台等，打造错落有致的层叠结构，屋顶、露台、拐角都可以成为多元化的共享空间，为校园增添活力。”

更加宽敞的宿舍

　　在参观完新校区后，高二学生杨一博表示，他最关注的是新校区的住宿情况。“与老校区相比，新校区6人间宿舍更加宽敞，而且还有独立的卫生间和洗浴间，乘坐电梯即可直达各个楼层，生活更加便捷。”他说。除此之外，学校还为学生们免费配备了洗脸盆、晾衣架、垃圾桶、拖把等生活用品，营造出贴心舒适的住宿环境。

　　为了进一步彰显现代化高中特色，新校区还引入了智慧班牌、可升降桌椅、护眼吊灯等新型教学设备，其中智慧班牌可以发布教学课程、班级活动、学校通知等信息，为师生交流提供更加便捷的渠道。（洛报融媒·洛阳网见习记者 赵晨熹 通讯员 杨森 高江鹏 文/图）
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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