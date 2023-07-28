洛阳最低气温跌破“2”字头 早晚注意别着凉

洛阳今日晴天间多云，气温17℃～28℃。

在过去一轮的降水压制下，洛阳迎来些许初秋的清凉感，尤其是早晚，凉意明显。不过，随着降水结束，气温回升，最高温度将在30℃上下徘徊。

河南省气象服务中心公布的数据显示，8月28日8时至17时，河南省最高气温前三名的县(市、区)分别是：洛阳市瀍河区31.8℃，南阳市镇平县31.7℃，洛阳市洛龙区31.6℃。不过，近日最低气温跌破20℃，秋装早晚可以穿起来了。

市气象台根据最新气象资料分析，未来一周我市多受高空西北气流控制，以晴好天气为主，气温较前期有所回升。

最近几天天气预报：

今日：晴天间多云，气温17℃～28℃。

明日：晴天到多云，局地有短时阵雨，气温18℃～29℃。

8月31日(周四)：晴天到多云，气温19℃～30℃。

9月1日(周五)：多云到阴天，气温20℃～30℃。

9月2日(周六)：多云，气温21℃～30℃。

9月3日(周日)：多云间晴天，气温20℃～30℃。

9月4日(周一)：多云到晴天，气温20℃～30℃。(洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 郭铭博)