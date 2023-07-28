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未来三年，洛阳市将新发展新就业形态劳动者会员约5万人
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.28 22:21

　　28日，记者从洛阳市总工会获悉，洛阳市总工会近日推出三年行动计划，深入推进新就业形态劳动者工会工作。

　　计划明确，2023年至2025年，洛阳市每年新发展新就业形态劳动者会员1.2万人以上，到2025年末，洛阳市新发展新就业形态劳动者会员5万人左右。货车司机、网约车司机、快递员、外卖配送员等4个重点群体总体入会率达到50%。

　　逐步加大新业态职工职业技能竞赛工种

　　计划指出，在加强职工思想政治引领方面，除了每年开展不少于200场次的文化进基层活动，还将吸纳新就业形态劳动者中的优秀代表广泛参与宣讲演讲、知识竞赛等教育活动，激励大家在参与活动中厚植爱党爱国情感。

　　在提升劳动者素质方面，将在广泛深入开展的劳动和技能竞赛中，逐步加大新就业形态职工职业技能竞赛工种；在贯彻落实“人人持证、技能洛阳”建设活动中，深化产教融合、校企合作、工学结合的继续教育模式，推动新就业形态劳动者学历能力双提升；结合“求学圆梦”实施计划，为新就业形态职工学历提升提供学费支持。

　　为新就业形态劳动者入会提供最大便利

新业态职工子女参加暑期托管班

　　洛阳市总工会相关负责人表示，新就业形态劳动者用工关系复杂、就业灵活、流动性大，这些特点决定了传统的建会入会模式难以套用。洛阳市将采用新形式，大力推行“洛工惠”App自主入会、网上“扫码”入会等方式，简化入会流程和审核程序，为新就业形态劳动者加入工会提供最大便利。

　　计划提出，洛阳市在推进新就业形态劳动者建会入会方面，将进一步深化“重点建、行业建、兜底建”模式，聚焦货运物流企业、快递、送餐、网约车等重点行业、重点领域，持续开展新就业形态劳动者集中入会行动，推动互联网头部平台企业及关联企业依法建立工会组织。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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