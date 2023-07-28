洛阳市第二高级中学3000名学生搬入“新家”

“教学楼设计真有范儿”“住宿环境变化太大了”……28日，在一阵阵欢声笑语中，洛阳市第二高级中学新校区迎来学生返校报到，3000名洛二高学子即将在这座风格现代、功能完备的新校园内开启一段崭新的生活。

“教学楼设计真有范儿”“住宿环境变化太大了”……28日，在一阵阵欢声笑语中，洛阳市第二高级中学新校区迎来学生返校报到，3000名洛二高学子即将在这座风格现代、功能完备的新校园内开启一段崭新的生活。

洛阳市第二高级中学新校区位于洛龙区，东至龙山大道，西至东坡路，南至伊洛西路，北至丰北路，占地面积约163亩，共设置60个高中教学班。为了保证新校区按时投入使用，市住建局在7所学校均设置了驻场专班，每个专班由县处级干部任组长，通过日碰头、周总结等方式，及时发现并处理施工现场存在的问题，明确当天需要完成的施工任务。

“新校区沿南北向设置学校的主轴线，东西向形成次轴线，两条轴线周围布局教学中心、学生宿舍、教师公寓、学生共享中心、资源中心、食堂、体育馆等建筑。”市住建局驻场专班负责人表示，新校区整体分区明确，采用组团式布局体系，其中教学、生活、运动区域相对独立，但又通过连廊和院落加以联系，形成了有机高效的整体。