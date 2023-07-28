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婚姻登记可以“跨省通办” 外地人不用回老家领证
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.28 19:53

　　“能在七夕当天领证，我们非常高兴！”今年七夕节当天，山东潍坊姑娘栾艳颖和宜阳小伙白杨在洛阳市西工区民政局婚姻登记处办理了结婚证。

　　“我是婚姻登记‘跨省通办’政策的受益者，7月初，我打电话咨询得知，户口是外省也可以在洛阳办理结婚登记，考虑到西工区民政局婚姻登记处的综合条件比较好，我们选择来这里办理结婚登记。”栾艳颖说。

　　数据显示，2022年七夕节，西工区民政局婚姻登记处共有32对新人办理结婚登记；今年七夕节，西工区民政局婚姻登记处办理结婚登记人数升至99对，大幅增加。

　　“截至今年8月，西工区结婚登记量比往年同比增长近40%，同时远超临近城市区，这是婚姻登记‘跨省通办’政策调整之后才出现的情况。”西工区民政局婚姻登记处主任温茜说。

　　温茜介绍，自今年6月1日起，作为全国试点省份，河南婚姻登记机关在实现结婚登记“跨省通办”基础上，将离婚登记纳入“跨省通办”范畴，试点期为自批复之日起2年。这意味着，在河南，婚姻登记可以“跨省通办”了，不用再回到户籍所在地办理。

　　根据省民政厅印发的关于扩大内地居民婚姻登记“跨省通办”试点通知，男女双方有一方户籍在河南省的，可凭双方户口簿、身份证，到省内任意一个县(市、区)的婚姻登记机关办理婚姻登记；双方均非本省户籍的婚姻登记当事人，可凭一方居住证和双方户口簿、身份证，在我省一方居住证发放地婚姻登记机关申请办理婚姻登记，或者自行选择在一方常住户口所在地办理婚姻登记。

　　根据通知，全省所有办理内地居民婚姻登记的县(市、区)为婚姻登记“跨省通办”试点地区，县(市、区)民政局婚姻登记机关为“跨省通办”婚姻登记实施机关。

　　需要注意的是，在办理范围方面，婚姻登记“跨省通办”试点工作为内地居民结(离)婚登记，不包含补领婚姻登记证等业务，不包含涉外、涉港澳台、涉华侨婚姻登记办理业务。(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 文/图)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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