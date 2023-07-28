到2025年洛阳将打造百亿级预制菜产业

记者28日从洛阳市工信局获悉，近日发布的《洛阳市加快预制菜产业发展行动方案(2023-2025年)》提出，洛阳要围绕六方面16项重点工作发力，打造中部地区重要的预制菜产业基地，到2025年推动全市预制菜产业规模达到100亿元，全市规模以上预制菜企业达到50家，其中亿元以上企业超过20家。

记者28日从洛阳市工信局获悉，近日发布的《洛阳市加快预制菜产业发展行动方案(2023-2025年)》提出，洛阳要围绕六方面16项重点工作发力，打造中部地区重要的预制菜产业基地，到2025年推动全市预制菜产业规模达到100亿元，全市规模以上预制菜企业达到50家，其中亿元以上企业超过20家。

《方案》指出，聚焦食品工业高质量发展，洛阳将重点发展以农产品、畜禽产品、水产品等为主要原材料，通过工业化、标准化和规模化生产，经预加工、预烹调、预包装的成品或半成品预制食品及相关制备和配套产业，围绕即食和即热预制菜、即烹预制菜、即配预制净菜、预制菜制备及配套产业等领域发力，推进六方面16项重点工作，主要包括：

围绕产业标准化建设：积极建立预制菜产业标准体系，由市直有关部门牵头制定预制菜研发生产基地等认定标准和评价规范，支持行业协会、科研院所、社会团体等广泛参与，推动更多“洛阳标准”成为行业标准；发挥预制菜专业委员会作用，围绕预制菜原料、加工、流通等各环节建设全产业链标准体系，打造洛阳预制菜产业发展新高度。

围绕产业创新发展：加强预制菜重点产品研发，继续推出“洛阳一桌好菜”系列产品，建立洛阳名优美食产品目录，力争到2025年培育年销售收入1亿元以上的预制菜单品或套餐产品10个，培育特色名优美食明星单品30个以上；加快预制菜研发平台建设，引导中小企业与正大、春都等食品龙头企业开展合作；加快培育预制菜产业人才，建设洛阳预制菜产教融合研学基地，为洛阳预制菜产业发展培育领军人才。

围绕产业链发展水平提升：支持打造预制菜产业园区，鼓励各县区按照区域资源特色优势打造相关产业集群；深入实施优质企业培育行动，到2025年培育市级以上预制菜示范企业10家以上、预制菜重点企业20家以上；提升预制菜原材料供给水平，高标准建设绿色优质原料供给生产基地；提升预制菜物流配送能力，培育一批龙头冷链物流运输企业，打造冷链运输服务品牌。

围绕产业数字化转型：推进预制菜产业数字化建设，到2025年力争实现预制菜重点企业数字化改造全覆盖；推动预制菜装备智能化改造，充分发挥洛阳先进制造业产业优势，支持研发生产烹饪机器人、搬运机器人、分拣清洗机器人等智能后厨装备。

围绕品牌营销体系构建：推动预制菜品牌建设，建立洛阳预制菜产品库，打造一批具有省级以上影响力的洛阳预制菜品牌，扩大洛阳预制菜产业整体影响力；拓展预制菜营销渠道，鼓励各县区组建预制菜专业市场，鼓励企业在境外建立加工基地，开拓预制菜国际市场；推动预制菜与文旅融合发展，支持各县区建设预制菜美食文化街区，支持开发“洛阳礼物”预制菜系列产品。

围绕产品质量安全监管：加强预制菜质量评价及安全检测能力建设，建立预制菜产业链、供应链常态化质量安全评估体系，加快发展第三方质量检验检测和认证服务；加快预制菜食品企业诚信管理体系建设，建立健全以信用为基础的新型监管机制，“一企一档”建立食品生产企业监管档案，依法依规开展失信联合惩戒，切实维护消费者权益。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 张克治 司马婷 文/图)