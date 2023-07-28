直播 | 河南省第十四届运动会暨第八届残疾人运动会闭幕式

河南省第十四届运动会暨第八届残疾人运动会闭幕式于8月28日在隋唐洛阳城定鼎门遗址举办。
河南省第十四届运动会暨第八届残疾人运动会闭幕式于8月28日在隋唐洛阳城定鼎门遗址举办。
河南省第十四届运动会暨第八届残疾人运动会闭幕式于8月28日在隋唐洛阳城定鼎门遗址举办，围绕“欢乐的盛会、团结的盛会、感动的盛会、继往开来的盛会”这一主题，以城市文旅地标“定鼎门——天街沿线500米”为活动场地，通过行进式表演突出沉浸式体验、双舞台形式完成仪式环节，增强观演者与表演者的互动性，打造“行进、沉浸、互动式”的文体盛宴，让大家在热闹欢快、轻松自在的氛围中，享受精彩的“体育嘉年华天街狂欢夜”。
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