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快来打卡！洛阳民俗博物馆新推出六枚文创印章
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.28 18:14

　　28日，记者从洛阳民俗博物馆获悉，该博物馆文创印章再推新款，六枚新印章等待市民、游客打卡。

　　这六枚印章以中华优秀传统文化中的家风文化为主题，原型均为洛阳民俗博物馆的馆藏匾额。市民、游客到该博物馆参观《镜像——家风家训专题展》后，在朋友圈、抖音等社交平台发布图文感想或感悟，即可到游客中心验证盖章(自备盖章本)。

　　●“急公好义”匾

　　年代：洪宪元年(公元1916年)

　　尺寸：长1.88米、宽0.95米

　　该匾匾文“急公好义”四字和款识均为楷书。款识内容为：“河南全省教育司司长史为大德望世珍贺先生荣归之吉，全兴永等26人仝鞠躬；洪宪元年杏月中浣谷旦。”

　　【解读】急公好义意为热心公益，见义勇为。

　　●“勤俭持家”匾

　　年代：清光绪二十二年(公元1896年)

　　尺寸：长1.82米、宽0.95米

　　该匾匾文“勤俭持家”四字和款识均为楷书。款识内容为：“大乡望士修寇老先生大人暨德配大壸范寇母孟孺人硕德，乡眷亲族仝立；光绪二十二年岁次丙申九月上浣谷旦。”

　　【解读】该匾意在赞誉寇母孟孺人勤劳节约、持家有方。

　　●“竹节长青”匾

　　年代：清乾隆三十一年(公元1766年)

　　尺寸：长2.23米、宽0.8米

　　该匾匾文“竹节长青”四字为行楷书，款识为楷书。款识内容为：“钦命提督福建学政翰林院编修太常寺卿加一级寻常记录十次纪昀为祖母七十寿葛氏立，乾隆三十一年天运丙戌三月吉旦。”

　　【解读】该匾是纪昀(纪晓岚)在担任福建学政期间，为其祖母葛氏七十大寿而题写，意在颂扬葛氏人正品端，并祝福她健康长寿。竹节四季常青，有着长寿、青春永驻和高洁的寓意，象征着旺盛的生命力。长青，即常绿。牌匾有永不衰败的含义。

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[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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