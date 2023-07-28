注意安全！洛阳交警公布一批事故多发路口

近日，记者从洛阳市公安局交警支队获悉，为预防和减少道路交通事故发生，交警部门对全市事故多发点段进行了排查，梳理出一批事故多发风险较大路段，提醒公众在行经这些路口时注意安全。
近日，记者从洛阳市公安局交警支队获悉，为预防和减少道路交通事故发生，交警部门对全市事故多发点段进行了排查，梳理出一批事故多发风险较大路段，提醒公众在行经这些路口时注意安全。
近日，记者从洛阳市公安局交警支队获悉，为预防和减少道路交通事故发生，交警部门对全市事故多发点段进行了排查，梳理出一批事故多发风险较大路段，提醒公众在行经这些路口时注意安全。
●省道S243，桩号区间：K189—K192，栾川县境内；
●国道G343，桩号区间：K955+283—K956+200，伊川县境内；
●机场路，桩号区间：K7+100，孟津区境内；
●庙石线，桩号区间：K2+500—K3+500，新安县境内；
●磁五仓路、洛新快速通道路口，无桩号区间，新安县境内；
●省道S242，桩号区间：K144+100—K144+800，宜阳县境内。
洛阳交警提醒，车辆行经上述路段时注意多观察道路情况，控制好安全车距和车速，严禁随意超车、逆行、酒驾、醉驾、超速、超载，确保安全文明行车。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 文/图）
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