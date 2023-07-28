这些学习用品不要买！洛阳市场监管部门发布消费提醒

新学期即将开始，孩子们必不可少的学习用品也要上新啦！近期，洛阳各大超市的文具专柜推出了优惠促销活动，吸引了不少家长带娃选购需要的物品。

正规超市售卖的学习用品

新学期即将开始，孩子们必不可少的学习用品也要上新啦！近期，洛阳各大超市的文具专柜推出了优惠促销活动，吸引了不少家长带娃选购需要的物品。

28日上午，在西工区纱厂南路附近一家综合购物广场的文具区，货架上摞满了各种本子、铅笔、橡皮擦、钢笔、水彩笔等文具，几位家长正在挑选。一位女士在某品牌文具的货架前，取下一盒水彩笔和一盒彩铅，“孩子今年5年级了，每个学期我都要来买两盒。”她说。在涧西区珠江路附近的一家大型超市，各类文具应有尽有，促销人员告诉记者，笔袋、本子、钢笔的需求量排名前三位，最近，他们几乎每天都要补货，家长一般都会选长期占据市场的老牌文具。

那么，选购学习用品应该注意哪些方面？洛阳市市场监管局产品质量安全监督管理科相关负责人说，家长尽量在正规商场、超市购买，观察文具外包装有无清晰标明产品名称、执行标准、生产厂名、厂址、警示语、使用注意事项等标识。网上购买时，要选择信誉度高的商家，仔细查看商品描述界面，注意查看商标、名称、规格型号、执行标准、生产商或经销商名称和地址等信息是否齐全。