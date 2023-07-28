挺进大湾区！洛阳特色农产品集中亮相西雅国际食品展

8月28日，SIAL西雅国际食品展在深圳会展中心举办。洛阳市围绕4大特色农业产业链，遴选120多种名优农产品集中组团参展，推动洛阳农业品牌以国际化展会为支点，加速挺进粤港澳大湾区，持续扩大国际贸易往来，不断提升洛阳农业品牌知名度和影响力。

8月28日，SIAL西雅国际食品展在深圳会展中心举办。洛阳市围绕4大特色农业产业链，遴选120多种名优农产品集中组团参展，推动洛阳农业品牌以国际化展会为支点，加速挺进粤港澳大湾区，持续扩大国际贸易往来，不断提升洛阳农业品牌知名度和影响力。

SIAL西雅国际食品展于1964年在法国巴黎创立，2000年开始在中国举办，是全球规模最大、最具影响力的食品饮料展览会。本届食品展集食品和饮品、餐饮产品的直采、批发、代理、进出口等功能于一体,设立休闲食品、方便食品、肉类及冷冻食品、高端饮品、大健康食品等九大主题专区，覆盖食饮全产业链，吸引30多个国家和地区的国际展团参展。

洛阳展区是本届食品展规模较大的展区之一，集纳了洛阳源耕、汝此幸福、栾川印象、嵩上好礼、洛水山肴、宜阳不一样等区域农产品公用品牌，汇聚了“三品一标”农产品、特色预制菜、食品饮料、农产品加工品等品类。其中，既有独具洛阳特色的牡丹系列产品，也有伊川小米、汝阳红薯、洛宁苹果等地理标志农产品；既有春都肉制品、肖掌柜调味品等知名品牌食品，也有洛阳八大碗、洛宁酸牛肉、栾川槲包等传统美食预制菜产品，堪称洛阳特色农业发展成果的“大荟萃”。

特别值得一提的是，洛阳展区把河洛文化与农耕文明有机融合，由汉服妆造的“唐宫小姐姐”迎宾讲解，通过“汉服国潮”、洛阳诗词对答等特色活动，扩大引流效果，在展会现场掀起了一波“洛阳文化热”，吸引诸多国内外参展商洽谈合作。

展会期间，洛阳市还将举办“风起洛阳东 香过洛阳西——洛阳优质农产品展示推介会”专场活动，向国内外采购商和媒体机构，全面展示推介洛阳农业的特色优势和发展成果。

据悉，展会将同期举办SIAL世界食品产业峰会，以及全球新零售论坛、食品供应链大会、进口食品行业论坛、国际饮品大会、农业食品科技创投论坛等主题活动，为国内外参展商搭建交流合作的平台。（洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 通讯员 张君 贾佳 文/图）