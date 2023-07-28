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洛阳市老城区南关公园变成收费停车场？相关部门：将严厉打击
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.28 11:26

　　近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：南关公园成了停车场，还违规收取停车费，影响了附近居民散步休闲。

　　老城区回复：经核实，南关公园地面未设停车场，也未批准任何单位或个人收取停车费。私自收费行为属于社会闲散人员的个人非法行为，该行为具有流动性且隐蔽性强的特点，给我单位日常工作造成较大影响，区城管局已联合公安机关和办事处相关部门进行巡查并加大打击力度。驾驶人应当提高道路交通法律意识和停车泊位的正确辨识意识，不可贪图一时便利，大意受骗，导致违停产生。对此我们已经上报相关综合部门进行研判，严厉打击周边乱收费行为。同时区城管局也将加大巡逻频次，发现违规收费行为及时治理。再次提醒驾驶员朋友及周边民众遇到私自收费情况及时报警，文明停车，规范停车，城市的发展和进步需要全体民众的共同努力。

　　点击查看原帖
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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