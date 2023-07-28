“靶向诊疗”帮扶 守护“舌尖上的安全”

日前，河南省2022—2023年抽检多批次不合格食品生产企业帮扶现场会(第二组)在我市举行。活动现场，洛阳、许昌、焦作、三门峡、济源等地的食品生产企业负责人分别介绍了企业出现不合格产品的原因和整改情况，由特邀专家对参会企业在生产加工过程中遇到的技术问题现场进行答疑解惑，为企业提升产品安全提供技术支持。

日前，河南省2022—2023年抽检多批次不合格食品生产企业帮扶现场会(第二组)在我市举行。活动现场，洛阳、许昌、焦作、三门峡、济源等地的食品生产企业负责人分别介绍了企业出现不合格产品的原因和整改情况，由特邀专家对参会企业在生产加工过程中遇到的技术问题现场进行答疑解惑，为企业提升产品安全提供技术支持。

对多批次抽检不合格食品生产企业分区域、分组主动开展技术帮扶，是助力全省食品产业高质量发展的创新服务监管模式，在全省食品安全监管方面尚属首次，目的是督促各食品生产企业扛牢食品安全主体责任，帮助企业对多批次不合格食品认真查找原因，积极整改提高，确保全省食品消费市场安全。

“帮扶不是放松监管，而是在开展帮扶的同时，进一步强化、优化监管，针对性指导企业提高管理水平和生产技术水平，提升市场竞争力。”市市场监管局相关负责人说，该局对此前抽检多批次不合格的相关食品生产企业采取“靶向诊疗”帮扶方式，建立食品抽检核查处置技术专家库，为食品生产企业提供核查处置技术帮扶。

例如，在排查不合格(问题)原因、制定整改措施等方面，主动或根据申请，为企业免费提供咨询服务；根据企业需要提供技术支持、分析研判等服务，同时对帮扶的食品生产企业开展跟踪抽检，持续改进帮扶举措，在保障食品安全的同时促进食品产业高质量发展等。对于在原因查找和整改提高阶段遇到技术困难的企业，将主动组织专家帮扶，必要时深入企业开展现场帮扶，指导其通过完善管理制度、加强人员管理、严控生产过程、升级设施设备、改进生产工艺等措施加以整改，完成提质升级，保证食品安全健康。

在注重服务的同时更要加强监管。各级市场监管部门将加大对抽检及监督检查发现问题企业的监管力度，开展“回头看”行动，对不合格(问题)食品生产企业整改及主体责任落实情况进行监督检查，对不愿整改、不能有效整改的食品生产企业加大惩戒力度，守护消费者“舌尖上的安全”。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 孙怀真 陈翔)