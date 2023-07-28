洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

“靶向诊疗”帮扶 守护“舌尖上的安全”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.28 08:35

　　日前，河南省2022—2023年抽检多批次不合格食品生产企业帮扶现场会(第二组)在我市举行。活动现场，洛阳、许昌、焦作、三门峡、济源等地的食品生产企业负责人分别介绍了企业出现不合格产品的原因和整改情况，由特邀专家对参会企业在生产加工过程中遇到的技术问题现场进行答疑解惑，为企业提升产品安全提供技术支持。

　　对多批次抽检不合格食品生产企业分区域、分组主动开展技术帮扶，是助力全省食品产业高质量发展的创新服务监管模式，在全省食品安全监管方面尚属首次，目的是督促各食品生产企业扛牢食品安全主体责任，帮助企业对多批次不合格食品认真查找原因，积极整改提高，确保全省食品消费市场安全。

　　“帮扶不是放松监管，而是在开展帮扶的同时，进一步强化、优化监管，针对性指导企业提高管理水平和生产技术水平，提升市场竞争力。”市市场监管局相关负责人说，该局对此前抽检多批次不合格的相关食品生产企业采取“靶向诊疗”帮扶方式，建立食品抽检核查处置技术专家库，为食品生产企业提供核查处置技术帮扶。

　　例如，在排查不合格(问题)原因、制定整改措施等方面，主动或根据申请，为企业免费提供咨询服务；根据企业需要提供技术支持、分析研判等服务，同时对帮扶的食品生产企业开展跟踪抽检，持续改进帮扶举措，在保障食品安全的同时促进食品产业高质量发展等。对于在原因查找和整改提高阶段遇到技术困难的企业，将主动组织专家帮扶，必要时深入企业开展现场帮扶，指导其通过完善管理制度、加强人员管理、严控生产过程、升级设施设备、改进生产工艺等措施加以整改，完成提质升级，保证食品安全健康。

　　在注重服务的同时更要加强监管。各级市场监管部门将加大对抽检及监督检查发现问题企业的监管力度，开展“回头看”行动，对不合格(问题)食品生产企业整改及主体责任落实情况进行监督检查，对不愿整改、不能有效整改的食品生产企业加大惩戒力度，守护消费者“舌尖上的安全”。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 孙怀真 陈翔)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    胸闷心慌不舒适 洛阳一家医院心内科确诊他患了焦虑症
    胸闷心慌不舒适 洛阳一家医院心内科确诊他...
    胸闷心慌不舒适 洛阳一家医院心内科确诊他患了焦虑症
        “我现在好多了，洛阳之行是我生命的转场，感谢有您……”。“我们正在合力打怪兽，眼看就要赢了，一起加油...
  • ·夏秋交替，小儿腹泻怎么办？
  • ·儿童性早熟有哪些危害？
  • ·荷的全身都是宝 养心安神少不了
    		•
    生态画卷美 且动且品味
    生态画卷美 且动且品味
    生态画卷美 且动且品味
        正值省十四运会举办期间，我市健身热潮不断。8月15日是首个“全国生态日”，夏秋交替之际，适宜活动、赏景。...
  • ·省运会 体育潮 共赴健身之约吧！
  • · 城市漫游正流行 品读洛城亦相宜
  • ·大美中原景绚烂 千山万水赏不完
    		•
    		 
    新闻排行
  • 江凌与深圳和而泰公司董事长刘建伟举...
  • 天街狂欢夜！河南省第十四届运动会将...
  • 金牌、奖牌、总分三项第一！洛阳田径...
  • 徐衣显率队赴国家有关部委对接工作并...
  • 一人夺得三枚田径金牌！洛阳姑娘期待...
  • 城管部门积极排水防涝 洛阳城市区未出...
  • 相约定鼎门 来一场“体育嘉年华+天街...
  • 本周，洛阳以晴好天气为主
  • 洛阳市老城区南关公园变成收费停车场...
  • 洛阳一单位入选2023年省乡村旅游创客...
    		•
    百姓呼声
    投诉:城市停车平台多扣费且联系不上客服
    地矿双语要求学生提供三甲医院体检报告？
    精彩图片
    生态宜居 美丽洛阳【组...
    省运会社会组广播体操...
    英仙座流星雨惊艳登场...
    洛阳制甲师：复原冰冷...
    精彩热帖

    蓖麻开花放异彩

    洛克公路风光

    衍秀湖

    秋荷
    /芙蓉不及美人妆
    /洛阳老城采风
    /荷塘晨曲
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605