瀍河区：高德地图搜一搜 汉服异地还衣更方便

昨日，记者从瀍河区文旅部门获悉，该区推出的汉服租赁异地还衣服务已“上线”高德地图，游客归还汉服更加方便了。

昨日，记者从瀍河区文旅部门获悉，该区推出的汉服租赁异地还衣服务已“上线”高德地图，游客归还汉服更加方便了。

汉服租赁异地还衣服务是专为汉服换装体验者提供的“定制化”同城速递服务，大家只要把换下来的汉服放进专用的快递柜，快递小哥就会及时把衣服送还原店铺。该服务“上线”高德地图后，游客只需打开高德地图App，在搜索页面输入“共享汉服快递柜”，就能看到4个快递柜所在位置，选择离自己最近的快递柜进行还衣即可。

瀍河区文旅部门相关负责人介绍，下一步，根据大家对异地还衣服务的需求，或在该区适当区域增加快递柜投放点位，也期待大家在使用过程中提出改进意见，以便更多人在洛阳获得更好的沉浸式换装体验。(洛报融媒·洛阳网记者 智慧)