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“第二个结合”与建设中华民族现代文明理论研讨会在洛举办
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.28 08:25

　　26日，“第二个结合”(把马克思主义基本原理同中华优秀传统文化相结合)与建设中华民族现代文明理论研讨会在洛举办。

　　省委宣传部常务副部长黄玉国，省社科联主席李庚香，省社科院院长王承哲，河南科技大学党委书记王洪彬、校长孔留安，市委常委、秘书长王军出席研讨会。

　　此次研讨会由省委宣传部指导，市委宣传部、中国马克思主义哲学史学会21世纪马克思主义研究分会、清华大学《社会主义核心价值观研究》编辑部主办，省社科联、省社科院、河南科技大学承办。来自清华大学、北京大学、中国人民大学、中国社会科学院、武汉大学、郑州大学、江西师范大学等全国众多高校、科研机构和学术期刊的百余名专家学者参加研讨，围绕坚持“第二个结合”，建设中华民族现代文明的研讨主题进行分享交流。

　　会上，“河洛文化与中华民族现代文明建设研究中心”正式揭牌成立。该中心是河南科技大学整合学校资源，依托马克思主义理论、中国史、外国语言文学3个硕士学位授权一级学科，申请成立的河南省重点社会科学研究基地。该中心将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以马克思主义理论学科为主体，围绕河洛文化、当代中国马克思主义、中华文明对外传播等方面展开理论与应用研究，推进历史学、哲学、文学、考古学深度融合。同时，该中心将汇集研究队伍，整合学术资源，讲好中国故事特别是讲好中华优秀传统文化故事，为促进文旅文创融合发展提供智力支撑，为推动河洛文化、中华文明走向世界贡献智慧和力量。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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