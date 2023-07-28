洛阳一单位入选2023年省乡村旅游创客示范基地拟认定名单

记者昨日从市文广旅局获悉，2023年河南省乡村旅游创客示范基地拟认定名单日前公示，全省共10家单位上榜，我市洛宁县罗岭乡洛书文化生态旅游乡村振兴示范区入选。
记者昨日从市文广旅局获悉，2023年河南省乡村旅游创客示范基地拟认定名单日前公示，全省共10家单位上榜，我市洛宁县罗岭乡洛书文化生态旅游乡村振兴示范区入选。
记者昨日从市文广旅局获悉，2023年河南省乡村旅游创客示范基地拟认定名单日前公示，全省共10家单位上榜，我市洛宁县罗岭乡洛书文化生态旅游乡村振兴示范区入选。
洛宁县罗岭乡洛书文化生态旅游乡村振兴示范区位于洛宁县西部，辐射带动罗岭乡贾沟村、讲理村、前河村、罗岭村等周边村落，着力壮大特色产业，推进乡村旅游连片规模发展，打造集产业支撑、文化融合、旅游观光、休闲度假、生态宜居于一体的特色农文旅融合乡村振兴示范区。
近年来，我市持续开展乡村旅游创客行动，引导支持返乡农民工、大学毕业生、专业技术人员等通过开展乡村旅游实现自主创业，并重点打造一批乡村旅游创客示范基地，努力推动乡村旅游产业不断发展壮大。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 实习生 陈闻笛)
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