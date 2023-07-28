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这人咋是个二百五
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源: 洛阳网 2023.08.28 08:17

　　洛阳人形容说话不着调、办事不靠谱的人，往往会用到“二百五”“半吊子”“二杆子”之类的词，譬如“这人真是个‘二百五’” “那货就是个‘二杆子’”，或者“咦，他咋是个‘半吊子’哩”！

　　这可不是顺口调侃，“二百五”“半吊子”“二杆子”都是有典故的。其起源与古时的车前侍从——“伍佰”(亦作五百)有关。

　　洛阳乃东汉京都。在本地出土的汉代画像砖上，贵族的车马前头往往可见奔跑的小吏——伍佰，专门负责吆喝开道或跑腿送信。

　　唐代京兆尹出巡时排场十足，有两个小吏拿着长杆，走在车队前开道，吆五喝六，驱赶路人，人唤“喝道伍佰”。两个讨人嫌的家伙是“伍佰”，一个就是“二百五”；又因这俩“二百五”手拿长杆，故此得名“二杆子”。

　　另有传说，东周纵横家鬼谷子在洛阳云梦山创办军校，培养出许多惊世奇才。他门下的弟子苏秦，游说六国合纵抗秦，佩六国相印，名震四海。后来，苏秦被刺杀，临死时拜托齐王对外诈称他是燕国奸细，悬赏千金寻找刺客，引蛇出洞。

　　有四个闲汉见财起意，冒充刺客，声称苏秦是他们杀的，要求平分赏金，每人二百五十两。齐王派人把这四个不知轻重的“二百五”都杀掉了。

　　自此，“二百五”便成了粗野莽撞、做事不计后果的蠢人的代名词。

　　也有人认为，“半吊子”“二百五”与古时的货币有关。

　　铜币中间有孔洞，可穿成一串。一千枚铜币是一吊钱，五百枚铜币就是“半吊子”——两个“二百五”。铜币空心，寓意“半吊子”“二百五”缺心眼。

　　古代钱庄包裹捆扎银子，五百两为一封，二百五十两乃“半封”，谐音“半疯”——半疯半傻的人可不就是“二百五”？

　　曹魏时期，司马昭篡权之心路人皆知，年轻的魏帝曹髦不甘心坐以待毙，率众冲出宫城，要找司马昭算账。有个叫成济的莽夫，被人一怂恿，竟在洛阳街头当众戳死了皇帝，世人哗然。司马昭便拿成济当替罪羊，杀了成济以平众怒。

　　行事不过脑子，糊涂丢了性命，你说这成济是不是个缺心眼的“二百五”？(洛报融媒·洛阳网记者 张丽娜)
[ 责任编辑：马佳佳 ]
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