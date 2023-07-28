视微影像（河南）科技有限公司：打造世界级眼科高端设备

日前，在位于洛阳国家大学科技园的视微影像(河南)科技有限公司内，技术人员正在调试一批刚下线的新型眼科高端OCT影像设备。
日前，在位于洛阳国家大学科技园的视微影像(河南)科技有限公司内，技术人员正在调试一批刚下线的新型眼科高端OCT影像设备。
日前，在位于洛阳国家大学科技园的视微影像(河南)科技有限公司内，技术人员正在调试一批刚下线的新型眼科高端OCT影像设备。
该公司由彭先兆博士和李冰博士于2014年创立于美国硅谷，2015年回国创业，入选“河洛英才计划”首批重点创业团队，并落户洛阳市涧西区。该公司自主研发的新型眼科高端OCT影像设备，打破国外长期垄断，填补国内空白，助推我国眼科影像设备技术走向世界最前沿。（洛报融媒·洛阳网记者 潘郁 通讯员 张婧悦 摄）
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