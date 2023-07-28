在河南省第十四届运动会上，洛阳田径运动员斩获多枚奖牌，表现出色。

在河南省第十四届运动会上，洛阳田径运动员斩获多枚奖牌，表现出色。

远古时期，河洛先民为了追赶猎物、躲避野兽的攻击，必须拼命奔跑才能生存下去。在历史的长河中，人类也从未停止过奔跑的脚步。夸父是中国远古神话里的“长跑健将”，《山海经》里说，夸父逐日，一直追着太阳跑，至死方休。

古籍中有许多与田径有关的词，诸如“走”“跑”“逐”“掷”“逾高”“绝远”等。现代许多田径运动项目，其实古人早就玩儿过了。

了不起的“马其先”

商代的“马其先”，或许是中国历史上最早的“长跑运动员”。

在安阳殷墟、偃师商城遗址出土的甲骨文中，可见“马其先”“先马其海雨”之类的词汇。“先马”“马其先”原指善于奔跑、在马车前开道的侍卫，后世演变为“太子先马”“太子洗马”等官职名称。

古时，君主出行或作战时，马车前有步兵(侍卫)开道。马车驰骋时，他们要保持队形一起奔跑，冲在马前。

比马跑得还快，必须是训练有素的长跑健将。

冷兵器时代战争频繁，“马其先”演变为军队练兵方式。兵团作战，长途奔袭，快走、长跑乃必备技能，士兵们必须接受高强度的走、跑训练。

东周时期诸侯争霸，王城洛阳的周天子形同虚设，各路诸侯招兵买马，善于长跑、跳跃、投掷的士兵是军队争抢的人才。

有些诸侯国特意培养“长跑特种兵”，增强军队战斗力。

《墨子》记载，吴国训练士兵时，要求他们身披铠甲、手执兵刃，连续奔跑三百里才能停下休息。《荀子》里说，魏国将领吴起训练士兵时，要求他们全副武装，半日之内跑完百里。

中国乃至世界上最早的跑步比赛，或许就发生在周代。

据青铜铭文《令鼎》记载，周天子返城途中心血来潮，让随侍车马的侍卫比赛跑步，“先马走”，谁先跑回宫里谁就是胜利者，奖品丰厚。

至于这位周天子到底是谁，史学界有争议，一说是定鼎洛阳的周成王，一说是周昭王。

无论怎么算，这场跑步比赛距今都有两三千年，比西方马拉松比赛的起源——马拉松战役还早了五百年左右。

玩命的“急脚递”

宋、金、元时期的“急脚递”，跑得快，耐力强，可与长跑运动员一决高低。

当时，朝廷在各地设有急递铺(或称通远铺)，专门递送公文、政令。急递铺的递送方式分步递、马递、急脚递几种。宋真宗赵恒怕敌人劫情报，下诏禁止邮差骑马递送公文，于是，赤脚邮差——“急脚递”光荣上岗。

史载，“急脚递”大都身材健硕，悬铃、持枪、带雨具，疾步奔走于各个驿站之间，接力送信，路上的闲杂人等听见铃声得赶紧避让。

“急脚递”通常是善于奔跑的铺兵(古时巡逻及递送公文的兵卒)，昼夜可行三四百里——算下来一小时能跑十几里，形同奔命，怪不得古人称紧急公文为“奔命书”。

贵由赤，元代的“马拉松”

元代出现了正规的长跑比赛——“贵由赤”(蒙古语，意为赛跑)。

《南村辍耕录》记载，贵由赤比赛每年举办一次，参赛者多为禁卫军士兵，皇帝亲自颁奖。比赛有两条路线，一条是从元大都(今北京)往元上都(在今内蒙古自治区)跑，一条是从元上都往元大都跑，“越三时(3个时辰，6个小时)，走一百八十里”，获胜者可得白银一饼(锭)或绸缎等奖品。

6个小时跑180里，比现代的马拉松运动员还牛！

马拉松比赛起源于两千多年前的“希波战争”。从公元前499年开始，希腊城邦与波斯帝国进行了长达半个世纪的战争。公元前490年，希腊人击败波斯人，赢得马拉松战役的最终胜利。希腊士兵菲迪波德斯从马拉松跑回雅典传送胜利的消息，力竭而死。

为了纪念这位希腊长跑英雄，1896年第一届奥运会开设马拉松比赛，全程距离42.195公里。

中国元代的“贵由赤”比赛，赛程是马拉松比赛的两倍！比速度，拼耐力，中国人更厉害！(洛报融媒·洛阳网记者 张丽娜)