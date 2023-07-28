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导游陈佳慧：在“云端”将洛阳故事讲给更多人听
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.28 08:26

陈佳慧在拍摄视频

　　发布推介洛阳视频1000多条，点赞量112.7万，抖音粉丝11.4万……近日，32岁洛阳导游陈佳慧的故事获评河南省“十大巾帼好网民故事”。在她看来，这是肯定，更是激励，她说：“希望能在‘云端’将洛阳故事讲给更多人听。”

　　拍摄千余条视频推介洛阳

　　提起“汉服导游陈牡丹”，很多人都感到熟悉。从2020年至今，陈佳慧的抖音账号@陈牡丹爱旅行发布1000多条推介洛阳的视频，内容丰富、干货满满，目前已拥有11.4万粉丝。

　　陈佳慧是一名90后，从2010年开始从事导游工作。从业10年，她发现很多人对洛阳并不了解，经常只知其一不知其二，所以萌生了创立新媒体账号宣传洛阳的想法。疫情期间，她买来相机、三脚架等，并申请了抖音账号，起名“陈牡丹爱旅行”，通过拍摄视频、直播等方式推介家乡洛阳。

　　“在线上不间断讲解，还有一个好处，就是让自己时刻保持工作状态。”陈佳慧说，导游的讲解能力是需要训练的，如果长时间不带团讲解，一旦需要时可能“口生”。

　　翻看@陈牡丹爱旅行的视频，洛阳路名系列、龙门石窟系列、洛阳旅游攻略系列……从传统文化到城市建设，从各种汤到夜市小吃，内容涉及范围很广，她把带团的一些小知识、冷知识拍成讲解视频，让洛阳人读懂家乡，让外地人了解并喜欢洛阳。渐渐地，越来越多人关注她的抖音账号，并经常留言互动。

　　外地人本地人通过她了解洛阳

　　“原来洛阳文化这样厚重，抽空一定要去洛阳。”“我在洛阳生活了快40年，还有很多东西是跟着‘陈牡丹’才知道的。”

　　看过陈佳慧的视频后，很多粉丝从江苏、新疆、福建等地来洛阳旅游，专门去她推荐的景点“打卡”。曾经有个粉丝，被视频中展示的洛阳文化吸引，跟随陈佳慧的介绍，在洛阳进行了7天的深度文化游，临走时还跟陈佳慧约了次年来洛旅游的讲解。

　　陈佳慧的粉丝还有很多本地人。一名出租车司机在景区见到“陈牡丹”，激动地说：“我就是不开车的时候常听‘陈牡丹’的介绍，才了解了不少洛阳的历史，有外地游客乘车，咱也能跟人家多介绍几句。”

　　“让更多人感受到洛阳的美好”

　　粉丝队伍壮大，给陈佳慧拍摄视频增添了更多动力，也让她意识到，自己可以为社会多作些贡献。

　　今年5月，伊滨区寇店镇水泉社区的杏林硕果累累，但6月初的一场大雨，让很多杏从枝头掉落，还有一些甜杏面临滞销难题。陈佳慧和一些自媒体从业者脚踩泥泞走进杏林，感受果农的淳朴、黄杏的甘甜，并拍摄视频进行推介。视频发布后，不少网友跟随视频指引来到水泉社区采摘甜杏，帮果农渡过难关。

　　现在，洛阳旅游火爆，陈佳慧的线下带团日程排得满满当当。“我给自己定了任务，旅游旺季，尽量每周发布一条推介洛阳的视频。”陈佳慧说，除了日常更新视频，她也会继续开直播讲述洛阳景区、街巷背后的故事。近日省运会开幕式在洛举办，不少外地网友就是在陈佳慧的直播间里观看了现场演出。

　　“洛阳这座城市方方面面皆有文化、街街巷巷皆有故事。未来，我会更加致力于推介洛阳，多途径、多视角讲好洛阳故事，让更多人感受到洛阳的美好。”陈佳慧说。（洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 文/图）
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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